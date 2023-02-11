情人節甜蜜約會！台南11條浪漫告白路線 助攻感情升溫

西洋情人節快到了，台南市海安商圈推出應景「台南甜點節」今明兩天登場，集結30間甜點好店和咖啡名店的甜點饗宴，台南市觀旅局也推出11條甜蜜告白路線，有「山盟海誓」路線、文青浪漫及月老廟，助攻感情升溫，祝福有情人終成眷屬。

第3屆台南甜點節2月11、12日在海安商圈登場，今年有超過50家品牌甜點店家參與，並規畫台味及地中海美食區，總共集結近130家攤商，下午4點至晚間10點海安路的民生路至中正路段將進行封街。

觀旅局鼓勵大聲訴說你對情人的心意，只要在2月14日至3月14日錄製告白影片或是照片上傳台南旅遊FB粉專，就有機會在市府戶外LED看板播出，還能抽到甜蜜小禮物。

觀旅局推薦的甜蜜行程，喜歡曬陽光、賞夕陽的情侶，可在七股、四草漁筏上感受暖陽的溫度，也能在安平運河欣賞霓虹、在德陽艦園區觀賞落日的餘暉。夯劇《想見你》中黃雨萱跟李子維也曾在漁光島的唯美海灘拍攝，邊約會還能回味劇情。

文青風的約會，一定要來鹽水充滿古意的歷史燈區走走，月津港燈節將展示到12日周末，把握展期的最後來欣賞城裡的月光；也可搭乘新營甜蜜的五分車或到白河關子嶺泡湯，享受濃情蜜意的浪漫。

觀旅局將11條路線分成「山盟海誓」路線，山盟是龍崎的浪漫空山祭燈節，海誓則有台灣本島極西點的七股國聖港燈塔作見證，告白一定成功，而北門井仔腳夕陽、漁光島、黃金海岸的海灘美景，也很適合跟最心愛的人一起來台南過一個快樂的情人節。

七股遊客中心階梯式、雪白的外型設計，象徵浪漫純潔愛情；國聖港燈塔隱喻「愛你愛到極點」；喜歡浪漫夜景的，可選擇安平運河遊船，在妝點浪漫霓虹的小型遊艇上，欣賞運河兩岸浪漫光流域，經過路橋下時需低頭穿越，象徵情侶在愛情路上遇到困難也能攜手共渡難關。