在味蕾上跳舞！特搜全台最強前5泡芙 甜點饕客年度必吃烘焙品TOP 30

image source：台北市糕餅商業同業公會提供

「台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)」2/16(四)至19(日)將於南港展覽館舉行，今年以「烘焙暖實力．共『創』新食代」為主題籌辦一系列活動，主辦單位8日除了公布【2023台灣烘焙大賞－TOP30】榜單，也以2022年最具網路聲量實力的品項「泡芙」為主題，選出最新爆紅款的泡芙產品！

嚴選實力派潛力新星 創造新世代爆紅烘焙品

【第二屆2023台灣烘焙大賞】延續首屆以網路聲量為主題的初衷，今年更擴大舉辦首屆【潛力獎】烘焙競賽，主辦單位台北市糕餅商業同業公會和展昭國際攜手大數據股份有限公司旗下網路溫度計，為烘焙店家及吃貨們提供最客觀、精準的聲量指標！

大數據營運長蔣志薇指出，新冠肺炎疫情期間，烘焙業聲量逆勢上揚，聲量不但未減少，更是2020年的2.2倍，這項調查從170類烘焙品項選出2022年聲量最高的品項-泡芙，作為烘焙品項的潛力新星，並號召業者參賽，由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河領軍，率領五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等專業評審團隊，從中嚴選最強前5名，名單如下：

【2023台灣烘焙大賞－潛力獎】

金獎：Deli烘焙坊－PURE

銀獎：聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙

銅獎：振頤軒食品－友『芙』童享(草莓口味)

優選：GreedyBeagle貪吃狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)

優選：旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙

▲2023台灣烘焙大賞－潛力獎，前5強泡芙業者合影。

image source：台北市糕餅商業同業公會提供

攜手網路溫度計 今年必看的TOP30人氣烘焙品清單出爐

在挖掘烘焙新秀的同時，【2023台灣烘焙大賞】延續首屆打造網路聲量指南的初衷，由網路溫度計從全台1746個品牌產品，統整社群、論壇、媒體等討論聲量，產生年度聲量前30名的台灣烘焙大賞榜單，為店家及民眾提供最精準的聲量指南。

綜觀本屆上榜產品，深受各年齡層喜愛的蛋黃酥、鳳梨酥等油酥油皮類產品數量近三分之一，包含開賣即完售的人氣蛋黃酥品牌陳耀訓．麵包埠－紅土蛋黃酥，以及曾於團購網站創下１小時熱銷3,000盒的記錄的彰化名店林記糕餅舖－蛋黃酥皆榜上有名。

另外，今年有多項蛋糕產品入圍榜單，包含年銷量突破170萬條的亞尼克－原味生乳捲、連續兩年入選台灣烘焙大賞TOP30榜單的春上布丁蛋糕－經典原味布丁蛋糕，以及知名店家Amo阿默典藏蛋糕－荷蘭貴族手工蛋糕等，皆反映民眾對蛋糕的喜好與需求；此外，上信饌玉推出的夏威夷豆塔、creammm.t的家常檸檬塔、法布甜AR's Patisserie的100%檸檬塔，以及奧瑪烘焙的Premium維也納軟法-辻利冰心抹茶，皆以傑出的網路聲量進入排行。

▲大數據營運長蔣志薇分享網路聲量調查方式與烘焙業趨勢觀察。

image source：台北市糕餅商業同業公會提供

2023台灣烘焙大賞TOP 30名單如下：

（以品牌首字筆畫排序）

Amo阿默典藏蛋糕「荷蘭貴族手工蛋糕」

COOKIE886「綜合經典曲奇餅乾」

creammm.t「家常檸檬塔」

一之鄉「月光美人禮盒」

上信饌玉「夏威夷豆塔」

小熊菓子BEAR BAKERY「芙菲小圓餅」

小潘蛋糕坊「鳳凰酥」

不二坊「蛋黃酥」

六月初一－8結蛋捲「經典原味蛋捲」

天子舒芙蕾「法國飛雪奶油舒芙蕾」

巴倫司康Baron Scones「原味牛奶司康」

禾雅堂經典乳酪蛋糕「經典乳酪蛋糕」

似錦堂「輕巧包組手工蛋捲」

坂神本舖長崎蛋糕「長崎蛋糕」

亞尼克「原味生乳捲」

佳德鳳梨酥「原味佳德鳳梨酥」

旺萊山「鳳梨酥」

林記糕餅舖「蛋黃酥」

法布甜AR's Patisserie「100%檸檬塔」

金桃家草莓大福「草莓大福（紅豆餡）」

青鳥旅行「喚月鯨辰中秋蛋捲禮盒」

春上布丁蛋糕「經典原味布丁蛋糕」

時境SHINJING 甜點「玫瑰檸檬塔」

陳耀訓·麵包埠「紅土蛋黃酥」

雪花齋「古早味蛋糕捲」

堯平布朗尼「巧克力布朗尼組合包」

塔吉特Touched千層蛋糕「經典綜合千層蛋糕」

奧瑪烘焙「Premium維也納軟法-辻利冰心抹茶」

微熱山丘SunnyHills「新年旺來禮盒」

舊振南餅店「鳳梨酥」。

▲台北市糕餅公會公布2023台灣烘焙大賞TOP30榜單。

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網路名店X潛力新星進駐全台最大烘焙展 邀請吃貨進展踩點

台北國際烘焙暨設備展作為全台烘焙迷年度朝聖地，將於展期間打造【2023台灣烘焙大賞TOP30/潛力獎】主題區，喜愛烘焙的朋友們，在展場即可品嘗來自TOP30榜單上的人氣烘焙品以及潛力獎獲獎泡芙；此外，2023台北國際烘焙暨設備展號召超過360間廠商、破1600個攤位，展出內容包含設備器具、原物料、烘焙成品等，今年更爭取承辦世界賽事2023UIBC世界盃青年西點/麵包大賽，是年度必逛的烘焙盛宴，歡迎所有民眾一同進場參觀！

2023年台北國際烘焙暨設備展－參觀資訊

展出日期：2023/2/16(四)-19(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)

*展覽首日(2/16)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放12歲以下孩童入場。

展出地點：台北南港展覽館1F、4F

展覽票價：

●全票：200元

●優待票：NT$100/張 (65-69歲長者，或持身心障礙手冊者及陪同者一名)

* 70歲以上長者及12歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)，謝絕寵物(工作犬除外)入場。









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