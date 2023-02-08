快訊

只花三節就轟36分！詹姆斯超越賈霸登基NBA史上得分王

官員摸魚還瞎掰！爽花公費不臉紅 濫用公務車成照妖鏡

新戲遭批粉飾日本舞伎剝削問題 他指出是枝裕和「這點」創作企圖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店推情人節放閃夯品！一日限定「Fami!ce霜淇淋」加10元多1支

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接情人節，最適合跟另一半1人1支Fami!ce全家霜淇淋，2月14日情人節當天於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋2支只要59元。圖／全家便利商店提供
迎接情人節，最適合跟另一半1人1支Fami!ce全家霜淇淋，2月14日情人節當天於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋2支只要59元。圖／全家便利商店提供

今年西洋情人節雖然在平日而非假日，但浪漫過節一樣不能NG！全家便利商店情人節推出多項放閃夯品限時優惠助攻戀情，包括Fami!ce全家霜淇淋加10元多1支、金莎3粒入2件特價59元、MorningCat永生花宅配到家等，用小細節讓情人感到更貼心。

情人節最適合跟另一半1人1支Fami!ce全家霜淇淋，全家便利商店推出限時閃購優惠，2月14日當天於實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋即享第2支10元優惠，2支只要59元；此外，全家便利商店App「隨買跨店取」推出Let’s Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多1杯優惠，最適合兩人同享。

浪漫過節少不了花束、巧克力，即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎3粒入享2件59元優惠，金莎指定禮盒商品享2件79折優惠；精品巧克力專區集結20款商品，推出任2件5折優惠，SAKImoto法國芙娜巧克力雪茄捲亦享2件520元限時折扣。全家便利商店會員App「全+1商城」獨家開賣MorningCat花束，推出78折起會員專屬優惠，包含鮮紅熱情的玫瑰永生花束及圓球夜燈，視覺與觸感如同鮮花般，下單後5～7個工作天內宅配到家，讓心儀的另一半感受滿滿驚喜。

除了實體店舖集結放閃夯品之外，全家便利商店App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」更推出「愛情購物節」活動。會員App「全+1商城」活動專區彙集浪漫花藝、美妝保養、甜點美食等3大類商品搶攻浪漫商機，即日起至3月7日全館累積消費滿1,000積分，即可兌換100元全家購物金（每會員限2次）；電商平台「全家行動購」則推出戀愛占卜，即日起至2月28日查看星座運勢並輸入愛情密碼「52099」領券享9折優惠，2月14日情人節當天消費滿1,314元現折140元、消費滿2,000元登記再送200元全家行動購物金。

即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎3粒入可享2件59元優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎3粒入可享2件59元優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎指定禮盒商品可享2件79折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎指定禮盒商品可享2件79折優惠。圖／全家便利商店提供
2月14日當天於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋即享第2支10元優惠，2支只要59元。圖／全家便利商店提供
2月14日當天於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋即享第2支10元優惠，2支只要59元。圖／全家便利商店提供

便利商店 情人節

延伸閱讀

來高雄過情人節！推薦7家高雄情人節高檔西餐廳 沉浸浪漫氛圍中

情人節送另一半什麼最好？ 民調：熱門選項「它」赫然在列、保鮮期更長

情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶

情人節當然要送鑽石！DE BEERS粉紅色蓮花圖騰絕美上市

相關新聞

生態攝影變了調 學者：數位科技發達的「炫耀式休閒」

台灣這幾年流行外拍，但部分團體營利，並且倡導不自然的生態外拍，甚至遭到動保團體埋伏檢舉，發現用釣魚線設定鳥類姿態，甚至有...

影／浪漫武陵農場夜櫻美圖曝光 一秒像到日本賞櫻花

時序入春，高山地區賞櫻開跑，武陵農場櫻花季昨登場，為期28天、福壽山農場千櫻園本月14日開園。武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈...

全家便利商店推情人節放閃夯品！一日限定「Fami!ce霜淇淋」加10元多1支

今年西洋情人節雖然在平日而非假日，但浪漫過節一樣不能NG！全家便利商店情人節推出多項放閃夯品限時優惠助攻戀情，包括Fam...

ECOVACS掃拖機器人親民版登場 可自動洗烘集塵 早鳥價22,800元

專攻掃拖機器人市場的ECOVACS，繼去年推出全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI解決許多家庭清潔困擾之後，今年開...

用iPhone 14 Pro Max拍出完美鹿耳門煙火秀 攝影師分享這2個法寶隨身必備

台南正統鹿耳門聖母廟新年期間最受矚目的「國際高空煙火秀」，每年都會吸引大批攝影愛好者前往取材，攝影師施信鋒今年也前往朝聖...

「熊貓面」登場！江詩丹頓推新款Overseas雙色計時碼表

即便只是簡單的色彩變化，已然能經典的設計帶來全新印象。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦