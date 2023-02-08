全家便利商店推情人節放閃夯品！一日限定「Fami!ce霜淇淋」加10元多1支
今年西洋情人節雖然在平日而非假日，但浪漫過節一樣不能NG！全家便利商店情人節推出多項放閃夯品限時優惠助攻戀情，包括Fami!ce全家霜淇淋加10元多1支、金莎3粒入2件特價59元、MorningCat永生花宅配到家等，用小細節讓情人感到更貼心。
情人節最適合跟另一半1人1支Fami!ce全家霜淇淋，全家便利商店推出限時閃購優惠，2月14日當天於實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋即享第2支10元優惠，2支只要59元；此外，全家便利商店App「隨買跨店取」推出Let’s Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多1杯優惠，最適合兩人同享。
浪漫過節少不了花束、巧克力，即日起至3月7日於全家便利商店實體店舖購買金莎3粒入享2件59元優惠，金莎指定禮盒商品享2件79折優惠；精品巧克力專區集結20款商品，推出任2件5折優惠，SAKImoto法國芙娜巧克力雪茄捲亦享2件520元限時折扣。全家便利商店會員App「全+1商城」獨家開賣MorningCat花束，推出78折起會員專屬優惠，包含鮮紅熱情的玫瑰永生花束及圓球夜燈，視覺與觸感如同鮮花般，下單後5～7個工作天內宅配到家，讓心儀的另一半感受滿滿驚喜。
除了實體店舖集結放閃夯品之外，全家便利商店App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」更推出「愛情購物節」活動。會員App「全+1商城」活動專區彙集浪漫花藝、美妝保養、甜點美食等3大類商品搶攻浪漫商機，即日起至3月7日全館累積消費滿1,000積分，即可兌換100元全家購物金（每會員限2次）；電商平台「全家行動購」則推出戀愛占卜，即日起至2月28日查看星座運勢並輸入愛情密碼「52099」領券享9折優惠，2月14日情人節當天消費滿1,314元現折140元、消費滿2,000元登記再送200元全家行動購物金。
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