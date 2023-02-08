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影／浪漫武陵農場夜櫻美圖曝光 一秒像到日本賞櫻花

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供

時序入春，高山地區賞櫻開跑，武陵農場櫻花季昨登場，為期28天、福壽山農場千櫻園本月14日開園。武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。

武陵農場副場長胡發韜表示，目前場內櫻花開花率約二到三成，南谷櫻花目前約開四至五成，目前最建議遊客到園區入口花園櫻花林及桃花莊附近，第一停車場及武陵醫療站夜櫻區附近，還有妙高台櫻花林及其上方步道與別管周邊。

除了目視欣賞花朵，大口呼吸空氣中花盛開的香氣，也是一大樂趣。胡發韜指出，武陵著名的梅花香氣有紅梅、白梅與胭脂梅，與初綻放櫻花紅粉佳人在空氣中形成獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。

福壽山農場副場長王仁助表示，現在園區櫻花與梅花同時綻放，有遊客看到粉紅色梅花誤以為是櫻花，其實，櫻花與梅花最大的差別在於，梅花梗較短，聽到「梅花超有梗」口訣，就可以簡單記住。

王仁助指出，農場千櫻園本月14日對外開放，因場內有各式櫻花品種，預計櫻花花期可以陸續綻放到4月初，歡迎大家上山賞花。

武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場初綻放櫻花紅粉佳人、台灣原生種緋寒櫻櫻在空氣中獨有的高雅清香，如同大自然親自調配的「武陵特調香水」，是這季節的專屬限定。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場釋出昨晚櫻花區打燈景色，戀人、家人在夜櫻園區散步，彷彿一秒到日本賞櫻，相當浪漫。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 梅花

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