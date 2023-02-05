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路易莎「超值早餐A+B」110元起 外送平台不適用
路易莎咖啡年後特別精選出暢銷餐飲，要為趕著上班上學的消費者，提高上班上學效率，補足元氣精神，自2月6日起全門市，每日早上11點前推出「超值早餐A+B」方案，A餐點分為3種價位，有110元的經典美味，115元的精選美味及120元的豪華美味，搭配B飲品有3種選擇，中杯的紅茶拿鐵及莊園美式不需加價，加價20元則可享用莊園拿鐵中杯，要升級大杯飲品須補差價。
A餐點中110元的經典美味，有未來肉麥香三明治、青醬野菇磚壓三明治和火腿起司磚壓三明治、鮪魚風味三明治和起司口袋歐姆蛋；115元的精選美味，有未來肉瑪芬堡、未來肉風味三明治、鮪魚玉米磚壓三明治、燻雞麥香三明治及原味蜂蜜法式吐司；120元的豪華美味，則有義式里肌豬風味三明治、烤腿排麥香三明治及鮪魚貝果和火腿佛卡夏等可選擇。此活動不適用外送平台。
此外，路易莎咖啡農曆年前推出的「精選餐食系列」，2月好評再延長，每天上午11點以後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，全台目前共129間門市販售https://reurl.cc/10NY2W。
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