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就開在林懷民老家培桂堂！星巴克嘉義新港門市2月8日開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克嘉義新港門市，將進駐林懷民嘉義縣新港鄉縣定古蹟老家後院。記者呂慧瑜／攝影。
星巴克嘉義新港門市，將進駐林懷民嘉義縣新港鄉縣定古蹟老家後院。記者呂慧瑜／攝影。

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，自2月8日起，將有星巴克進駐，成為星巴克嘉義新港門市，也是嘉義縣首間古蹟星巴克。

歡慶嘉義新港門市盛大開幕，星巴克推出多項優惠活動。2月8日至12日連續5天，凡於星巴克嘉義新港門市打卡「Meet Me @ Starbucks-嘉義新港」並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯大杯以上口味、容量、冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

此外，2月8日至3月12日期間（2月9日、3月2日 、 3月10日除外），凡於星巴克嘉義新港門市憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿2000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。活動期間凡於星巴克嘉義新港門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克霧藍色零錢包乙個（價值550元）。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」於2016年捐贈給嘉義縣政府，經文化部與縣政府總計花費3800萬建物修復，目前委託新港文教基金會維護管理與營運。

◎星巴克嘉義新港門市：

．門市地址：嘉義縣新港鄉大興路19號

．門市電話：05-3742630

星巴克嘉義新港門市開幕期間，推出多項優惠活動。圖／摘自星巴克官網。
星巴克嘉義新港門市開幕期間，推出多項優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

星巴克 嘉義

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