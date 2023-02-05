最夯經典甜點新寵！LA ONE柑橘咖啡達克瓦茲來了

由擁有「法料南霸天」名號的簡天才主廚所創辦的LA ONE烘焙坊，一開春就將柑橘的酸甜美味、健康營養納入麵包、甜點，推出多款柑橘新品——柑橘咖啡達克瓦茲、蜜酸柑橘超奶包、柑橘黃金地瓜麵包等，新品上市期間於高雄多家門市舉辦多重優惠活動，網路商店LA ONE eshop也有新品折扣，讓大家搶鮮品味台灣柑橘的美好滋味。

達克瓦茲這款深受法國王公貴族，以及日本天皇喜愛的明星甜點，可說是目前全世界正當紅的經典法式小點。LA ONE柑橘咖啡達克瓦茲使用法國AOP認證的邦菩禮（Pamplie）奶油，以及茂谷柑果醬等嚴選食材，餅殼表面閃耀珍珠光澤，內夾滑順奶油內餡，口感精巧。

達克瓦茲內夾的柑橘咖啡奶餡，經 3 天繁複製程完成，將茂谷柑多次殺菁，去除苦澀，手工去籽、薄膜，留下外皮與果肉，採用義大利果醬古法低溫烘製，保留純天然酸香風味。茂谷柑果醬加入奶油、咖啡液製成靈魂奶餡，再夾心一層純茂谷柑果醬。重磅柑橘雙餡如蜜微酸，與醇厚咖啡成絕配。

蜜酸柑橘超奶包延續超奶包高標準食材，使用法國 AOP 產區依思尼奶油（Isigny Ste Mère），以國際認證無抗生素無藥殘雞蛋、台灣豐美的臺灣茂谷柑以及新鮮柑橘果乾浸泡橙汁24小時，充分吸收成為香橙蜜酸滋味。同時加入義大利糖漬橘皮，將台灣與義大利的柑橘盡收進超奶包的美好滋味裡，掌握酸中帶甜的平衡，並維持超奶包的濃郁奶香，這次也使用杏仁粉烘烤，微酥表皮更增加麵包口感，麵包體蓬鬆柔軟，吃得到柑橘果丁，酸香迸發還有口感驚喜。