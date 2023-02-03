朝聖級旅宿新誕生！東京寶格麗飯店享天際優勢四月開幕

隨著全球國境逐漸開放，精品、消費、旅遊的熱度也持續升溫。寶格麗飯店與渡假村 （Bulgari Hotels & Resorts）宣布，將在今年4月4日正式為東京寶格麗飯店開幕，除了成為系列在米蘭、倫敦、峇里島、北京、杜拜、上海、巴黎之後的第八個豪奢旅宿據點，更為亞洲帶來全新的朝聖級豪奢旅宿之選。

座落於東京八重洲二丁目北區摩天大樓中全新東京寶格麗飯店，同樣委由義大利建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，全數98間客房與套房因位於40至45樓，因而能將百年皇居與富士山等絕景盡收眼簾。室內全數使用如Maxalto、Flexform與B&B Italia等頂級義大利家具品牌，完整呈現了義大利的生活風格精神。最頂級的寶格麗套房（Bulgari Suite）則約120坪，除兼容於日式傳統元素與義式風格，更能與隔壁套房相連，化身為更寬闊舒適的起居生活場域。

早先已在杜拜寶格麗「登場」的日式頂級料亭Hōseki壽司則再度於東京寶格麗中現身，讓人享受米其林三星Sushi Gyoten日本主廚Kenji Gyoten的絕讚手藝，全店僅8個座位義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito則由米其林三星Reale餐廳主廚Niko Romito掌舵，在可容納80人的寬闊空間內，帶來精緻的當代義式料理；而喜愛甜食的人則不容錯過精緻甜點店Bulgari Dolci，此處將提供寶格麗的經典巧克力，與一系列傳統義式糕點，滿足甜食控的舌尖享受。