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朝聖級旅宿新誕生！東京寶格麗飯店享天際優勢四月開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於東京八重洲摩天大樓中的全新東京寶格麗飯店，將於今年4月正式開幕。圖／寶格麗提供
位於東京八重洲摩天大樓中的全新東京寶格麗飯店，將於今年4月正式開幕。圖／寶格麗提供

隨著全球國境逐漸開放，精品、消費、旅遊的熱度也持續升溫。寶格麗飯店與渡假村 （Bulgari Hotels & Resorts）宣布，將在今年4月4日正式為東京寶格麗飯店開幕，除了成為系列在米蘭、倫敦、峇里島、北京、杜拜、上海、巴黎之後的第八個豪奢旅宿據點，更為亞洲帶來全新的朝聖級豪奢旅宿之選。

座落於東京八重洲二丁目北區摩天大樓中全新東京寶格麗飯店，同樣委由義大利建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，全數98間客房與套房因位於40至45樓，因而能將百年皇居與富士山等絕景盡收眼簾。室內全數使用如Maxalto、Flexform與B&B Italia等頂級義大利家具品牌，完整呈現了義大利的生活風格精神。最頂級的寶格麗套房（Bulgari Suite）則約120坪，除兼容於日式傳統元素與義式風格，更能與隔壁套房相連，化身為更寬闊舒適的起居生活場域。

早先已在杜拜寶格麗「登場」的日式頂級料亭Hōseki壽司則再度於東京寶格麗中現身，讓人享受米其林三星Sushi Gyoten日本主廚Kenji Gyoten的絕讚手藝，全店僅8個座位義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito則由米其林三星Reale餐廳主廚Niko Romito掌舵，在可容納80人的寬闊空間內，帶來精緻的當代義式料理；而喜愛甜食的人則不容錯過精緻甜點店Bulgari Dolci，此處將提供寶格麗的經典巧克力，與一系列傳統義式糕點，滿足甜食控的舌尖享受。

值得一提的是：東京寶格麗再提供了婚禮沙龍（Wedding Salon）服務與約302坪的寶格麗水療中心（Bulgari SPA），前者將滿足新人們的美夢、留下一生難忘記憶，33坪露台空間的幾何牆面，更巧妙呼應品牌高級珠寶中的經典扇形元素，而後者則將提供1間SPA套房、兩間雙人理療室與25公尺的室內游泳池，在寬闊的落地窗前恣意飽覽東京的絕景天際線，優渥而愜意，活力再出發。

緣起於義大利的寶格麗，以充滿建築輪廓之美與碩大寶石，成為當代頂級珠寶品牌的佼佼者。圖／摘自IG @ BVLGARI
緣起於義大利的寶格麗，以充滿建築輪廓之美與碩大寶石，成為當代頂級珠寶品牌的佼佼者。圖／摘自IG @ BVLGARI
寶格麗杜拜度假村Il Ristorante的Niko Romito餐廳與Hōseki餐廳曾獲2022米其林指南評鑑，兩間餐廳都將在今年的東京寶格麗登場、滿足老饕與旅人的奢華體驗。圖／寶格麗提供
寶格麗杜拜度假村Il Ristorante的Niko Romito餐廳與Hōseki餐廳曾獲2022米其林指南評鑑，兩間餐廳都將在今年的東京寶格麗登場、滿足老饕與旅人的奢華體驗。圖／寶格麗提供
Hōseki餐廳曾於去年獲得米其林三星，今年將登場東京寶格麗飯店，全店僅8個座位，人人都是VVIP。圖／寶格麗提供
Hōseki餐廳曾於去年獲得米其林三星，今年將登場東京寶格麗飯店，全店僅8個座位，人人都是VVIP。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店，同樣委由義大利建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，並採用頂級義大利設計品牌傢俱。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店，同樣委由義大利建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，並採用頂級義大利設計品牌傢俱。圖／寶格麗提供
Lisa曾在IG分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa曾在IG分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
身為寶格麗代言人、韓國天團BLACKPINK的Lisa曾在去年曬出入住巴黎寶格麗飯店照片。圖／摘自IG @lalalalisa_m
身為寶格麗代言人、韓國天團BLACKPINK的Lisa曾在去年曬出入住巴黎寶格麗飯店照片。圖／摘自IG @lalalalisa_m
露台空間的幾何牆面，巧妙呼應了品牌高級珠寶中的經典扇形元素。圖／寶格麗提供
露台空間的幾何牆面，巧妙呼應了品牌高級珠寶中的經典扇形元素。圖／寶格麗提供

東京 義大利 套房

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