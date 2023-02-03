影／日月潭櫻花季浪漫登場 九族5000棵櫻花盛開

日月潭櫻花季浪漫登場，日月潭國家風景區管處結合日月潭觀光圈，以及九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等各處，從2月開始陸續開花後，不但是日月潭最浪漫的時刻，更幫湖畔翠綠的山林加上粉嫩色彩。

縣長許淑華表示，2月來南投就是要出遊賞花，每年賞梅賞櫻早已成為民眾的寄託，也是一種全民運動，引領國內賞櫻風氣之先的九族櫻花祭，一直以來都是領先指標，園區不僅是唯一獲日本櫻花協會認證的賞櫻名所，首創的夜間賞櫻更是經典，整體上從歷史、規模和花況維護上，九族櫻花祭都堪稱台灣最大的賞櫻盛會。

九族文化村說，園區目前共栽種了6種品種、色系與型態各異，總數超過5000棵的櫻花樹都將接力盛開，其中率先盛開的「台灣雪櫻」白色戀人，園內櫻花新品種最受矚目，經過多年的培育醞釀漸成大器，花開雪白如雲朵非常漂亮；此外遊客花季期間隨處可見浪漫的絕美櫻花林，讓入園民眾於櫻花樹下感受最渾然天成的沉浸式體驗。