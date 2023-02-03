走跳世界／異國花蓮 東西雙宮玩出極致

有人說，要想把大而美的花蓮「玩到極致」，除非帶著小叮噹的「任意門」。

有行旅此次化身小叮噹，在花東山海之間，發現好幾道奇妙的門，入內，驚喜連連，有如在奇特異域與華麗地標之間，時空交錯的任意玩耍。

峇里布達雅打造一方奇妙又有韻味的住宿空間。圖／有行旅提供

宮殿級旅宿新體驗

穿過任意門，此行驚豔之最，在於一次收攬東西方風格宮殿的旅宿，包括有如烏布皇宮的「峇里布達雅」，讓人有秒在峇里島的錯覺；另一處金碧輝煌的「水上明月海景渡假旅店」則像似凡爾賽宮，精雕細琢的建築風格，讓人有漫步在皇宮之感。

恍如峇里烏布皇宮的王室氣派，「峇里布達雅」占地三千多坪，斥資台幣2億，請來皇室工匠操刀與指導設計，融合主人17年收藏打造出這座峇里島古典皇室風格的民宿。不僅外觀與氛圍充滿度假感，館內還有幾近失傳的雕刻藝術品，並大量採用高級柚木、擁有30種以上的稀有植被，環境清幽寂靜、滿園馨香。

歐洲宮殿式海景渡假旅店「水上明月」，則是將跨時代的古典情調與豪華氣派一次收攬；洛可可風格、新古典主義風格、浪漫主義風格盡現，從磁磚、門把、彩繪玻璃，至水晶吊燈、梯廳、穹頂、噴水池，從裡到外完美展現了西方宮殿奢華之感，並在2022年榮獲「台灣最美飯店」優選。每扇門的背後，都有著穿越時空與藝術風華的驚奇體驗。

空中超跑俯瞰美景

搭著輕航機收攬花蓮大地之美。圖／有行旅提供 來到東台灣，除了自然之美，還有更多具有獨特魅力的旅行體驗，「乘空中超跑俯瞰花蓮平原」就是其一。在教練的指導下，駕著有「空中超跑」之稱的頂級輕航機，以時速170公里飛越花蓮平原，穿過雲層，盤旋在花東縱谷高空，縱谷的山巒田野與溪流盡收眼底，展翅般俯瞰花蓮，也是一次奇妙經驗。

另一個鮮為人知的旅行妙趣，是體驗海上職人的「現撈仔捕魚術」。職人們就像在海面開出一條路，順著「洄游」(Fish Migration)現象，以「定置漁網」友善捕撈野生漁獲，供應在地魚市鮮活的「現撈仔」，這是花蓮特有的海洋文化，旅人可感受從大海到餐桌的永續旅程，以及職人傳授「無添加」的美味料理祕訣。

月廬食堂與自然融為一體。圖／有行旅提供

私廚料理在地好味

花蓮祕境何其多，每每讓人驚豔的「私廚料理」是必要體驗。行程納入位於山腰上的隱密食堂「月廬」，寬敞的榻榻米坐席，食客與餐廳完全融入自然環境中，彷彿在山林間用餐，主廚選用在地食材料理，尤其招牌名菜「月廬梅子雞」，鮮甜梅汁入味的烤雞帶著微微炭香，是饕客必要預約的美味。

七星潭超高人氣餐廳「慕名私房料理」，則主打產地直送的原住民料理，從野菜沙拉、紅甘生魚片，到刺蔥雞肉捲、馬告海鹽冰淇淋，原鄉獨特的山珍海味，化為一道道特色佳餚，也是其他地方很難品賞的好滋味。

「洄遊吧FISH BAR」以食魚教育及永續海洋為核心，旅人得以進一步認識定置漁網作業。圖／洄遊吧提供

如果你想去

企業家山居歲月系列18「蓮城 解鎖雙宮奇幻之旅」4天3夜的旅程，將於2023年3月20日出發。報名或詳細旅程可洽：02-8643-3543、8643-3905、8643-3517、8643-3581，或瀏覽有行旅官網：

https://utravel.udn.com