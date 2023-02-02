全聯草莓季甜蜜登場！ 生乳捲經典必吃 冷凍甜點「莓果布爾利」限定販售
一年當中最夢幻的草莓季又來了，全聯We Sweet草莓季將於2月3日至3月2日甜蜜登場，推出6款草莓甜點，其中有3款新品，包括結合酸甜草莓與燕麥奶鮮奶油的「草莓雙餡銅鑼燒」；每次推出必買爆的生乳捲類，這次也推出全新鋪上新鮮草莓的「草莓生乳捲」；另外特別推薦全台限定134間門市販售的冷凍甜點「莓果布爾利」，新鮮紅醋栗和桑椹繽紛灑落在表面，搭上手煮莓果醬完整襯托出酸甜感，底層則是濃甜奶香手工布蕾，是一款華麗又充滿驚喜的甜點。另外，超人氣「草莓卡士達蛋糕」、Q軟的「日式草莓大福」以及底層有著醇香布丁的「雙莓鮮果布蕾」也甜蜜回歸。
而Read Bread草莓季也同步登場，共推出4款麵包，除了經典好評的「草莓生貝果」、「草莓夾心麵包」、「雙莓口袋吐司」，2月17日也將開賣新品「北海道煉乳草莓夾心」，不論是當早餐或者下午茶點心都很適合。
全聯阪急麵包莓果季則有3款莓果麵包新品，「綜合莓果歐包」、「蔓越莓燕麥雜糧」加入多種果乾、穀物，健康取向不可錯過，而由酥脆丹麥麵包所打造的「草莓可頌」，夾入酸甜草莓果醬、滑順鮮奶油與蔓越莓乾，口感超多元。
另外，喜歡吃草莓鮮果的消費者們，全聯也再度推出心型盒裝草莓，將於2月10～23日陸續推出2種口感不同的「美姬草莓」以及「莓好時光」，風味獨特喜歡草莓的民眾一定要嘗試看看，隱藏版「莓果戀曲」則以台灣草莓搭配智利藍莓，是情人節限定的酸甜滋味，送禮自用兩相宜。
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