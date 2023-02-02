一機在手輕鬆逛台灣燈會 LINE串連7大服務開啟這設定享優惠、點數回饋

睽違23年回到台北舉辦的「2023年台灣燈會在台北」，這次展區超分散，不只4大展區從捷運市政府站一直延伸到忠孝復興站，北市12個行政區也以在地特色規劃「十二行政燈區」互為呼應。為了讓民眾可以更輕鬆逛遍展區所有精彩內容，這次LINE與台北市政府攜手，從智慧城市概念出發，串聯LINE 7大服務，透過350顆LINE Beacon智慧推播，讓遊客在4大燈區接收當區作品介紹與鄰近交通等便利資訊，更串連LINE服務提供旅遊指南，熱門商家等資訊，與踩點賺優惠的互動活動，打造全方位的OMO城市觀光旅程與燈會互動體驗。

為了創造更互動與智慧化的燈會體驗，LINE 運用「智慧城市策展」概念，串聯生態圈服務，推出「LINE光迎未來· Light Up the Future」台灣燈會主題活動。首先，導入平台技術資源，在東區商圈「光展區」、臺北松山文創園區「源展區」、信義商圈「未來展區」和國父紀念館&市府前廣場「中央展區」4大主要燈區，架設高達350顆LINE Beacon，以「2023台灣燈會在台北」官方帳號為核心，民眾只要於燈會展區打開藍牙及GPS 定位，Beacon即會化身雲端導覽員，推播當區作品介紹與鄰近交通等即時便民資訊。

同時，結合眾多內容服務，打造數位線上策展，在LINE TODAY「全台燈會資訊」話題專區和LINE熱點「台灣燈會在台北」吃喝玩樂懶人包，皆可輕鬆查找最新活動、周邊商家、景點資訊，接續透過LINE旅遊「台灣燈會在台北」專區直接下訂住宿票券與套裝行程，還可使用LINE TAXI「2023燈會踩點驚喜」解鎖最高50元乘車券2張優惠，提供燈會觀光的一站式最佳體驗。此外，各服務也相繼推出好康優惠，2月4～9日LINE TAXI將推出「CONY兔兔陪你搭星選科技車活動」，只要將搭乘LINE TAXI星選科技車照片上傳社群，就有機會獲得限量兔兔燈；即日起至2月5日 LINE旅遊則推出限時集點卡活動，民眾不只可從中了解燈會精彩亮點，還有機會獲得LINE POINTS回饋。

逛燈會一定要拍好拍滿上傳社群，此次燈會更結合超人氣雙熊LINE FRIENDS「熊大BROWN」與台北市「熊讚BRAVO」，推出一系列聯名周邊，包括限定動態LINE貼圖「LINE FRIENDS與熊讚同遊燈會」，1組共24張貼圖，售價60元；以及LINE VOOM獨家上線2款萌翻天濾鏡，只要用此款濾鏡上傳影音，分享元宵節怎麼過，前3,000名就有機會獲得LINE POITNS 5點。此外，LINE禮物即日起也推出LINE FRIENDS與熊讚首度聯名商品，以新年心願禮為設計概念，祈求新的一年可以財源滾、桃花開、業績升、好運來，超萌模樣粉絲們絕對要手刀收藏。此外，活潑開朗的兔兔也跳進四四南村，化身兔兔燈陪大家一起迎接兔年。