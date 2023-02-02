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整理包／周六補班日小確幸！「4大超商咖啡限時優惠」快筆記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店首推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買一送一優惠
全家便利商店首推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買一送一優惠

歡樂春節連假過後馬上就要面對2月4日周六補班日，心情難免鬱卒、提不起勁，4大超商紛紛祭出上班族最愛的咖啡限時優惠，補班日就用小確幸來犒賞自己吧！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於2月4日補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。

●全家便利商店

2月4日補班日，全家便利商店首推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一優惠。

全家便利商店會員App「隨買跨店取」也推出2月4日補班日一日限時優惠活動，6罐RedBull紅牛能量飲（250ml）搭配6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）組合優惠價410元（原價684元），每位會員限購一組。

●萊爾富

萊爾富即日起至2月7日於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動，包含大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最低下殺5折，等於單杯特濃美式咖啡不到28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要39元，可透過紙本券寄杯或選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，還可跨店領取或轉贈親友共享。

●OKmart

OKmart於2月3日至2月4日連續兩天推出「咖啡買2送1」活動，至全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。

此外，OKmart規畫「玉兔迎春好OK」活動，即日起至2月8日全台門市超過300項零食、飲品，包含超商獨家的「乖乖彎的脆果－草莓煉乳」與「乖乖彎的脆果－煉乳」、「多力多滋-醬烤豬五花口味」，會員獨享第2件6折起。

全家便利商店推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出2月4日補班日一日限時優惠活動，6罐RedBull紅牛能量飲（250ml）搭配6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）組合優惠價410元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出2月4日補班日一日限時優惠活動，6罐RedBull紅牛能量飲（250ml）搭配6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）組合優惠價410元。圖／全家便利商店提供
萊爾富即日起至2月7日於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2月7日於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN於2月4日補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月4日補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
OKmart於2月3日至2月4日推出「咖啡買2送1」活動，至全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
OKmart於2月3日至2月4日推出「咖啡買2送1」活動，至全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供
7-ELEVEN於2月4日補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月4日補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 補班日 便利商店

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限時3天！全家便利商店「大杯特濃美式咖啡、嵜本玉米濃湯」買1送1

補班日、元宵節天氣轉陰有雨 中北部下周留意入春雨勢

補班小確幸！萊爾富限時推「大杯特濃美式咖啡買15送15」

從開工喝到補班 全家買指定飲品1元加購茶葉蛋 萊爾富美式咖啡買15送15

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