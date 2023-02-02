限時3天！全家便利商店「大杯特濃美式咖啡、嵜本玉米濃湯」買1送1

開工第一週立刻迎來2月4日補班日，絕對要靠咖啡提振精神，全家便利商店推出全盈+PAY限定活動，Let’s Café大杯特濃美式咖啡、SAKImoto嵜本玉米濃湯限時買一送一；另「隨買跨店取」推出6罐RedBull搭配6杯Let’s Café大杯特濃美式咖啡，補班日一日限定限時組合價410元。放假一天後接連上班，2月6日 Let’s Café「好咖日」優惠不能錯過，單品咖啡買6送6、極鬆餅任選買6送3。此外，本週日（2月5日）元宵節陰雨綿綿，不想出門可以宅家來碗湯圓應景一下，全家便利商店限時推指定湯圓2件8折、3件75折。

2月4日補班日首選，全家便利商店首推全盈+PAY限定優惠，2月3日至2月5日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一優惠；全家便利商店會員App「隨買跨店取」也推出2月4日補班日一日限時優惠活動，6罐RedBull紅牛能量飲（250ml）搭配6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）組合優惠價410元（原價684元），每位會員限購一組。

2月6日「好咖日」當天限定，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推單品美式咖啡／拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動，咖啡、早餐或下午茶一次都準備好。