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影／元宵賞燈 麗寶OUTLET光之躍兔亮眼 兔兔花車遊行同歡
元宵節將到，麗寶樂園渡假區的福容大飯店舉辦搓湯圓、燈籠DIY等活動，還有兔兔提燈免費送，住宿抽價值百萬奧迪汽車，樂園應景推出兔年花車遊行、OUTLET科莫湖夜晚有「光之躍兔」燈光造景音樂秀，燈光秀的兔子跳躍畫面，成攝影打卡景點，麗寶新年城三大燈區展到2月28日。
麗寶福容大飯店2月規劃活動，包括應景的燈籠DIY、滾元宵，還有園遊會市集與趣味遊戲、親子帶動跳等適合親子家庭的活動可體驗，即日起社群打卡免費兌換小兔子提燈，數量有限送完為止。
情人節將到，麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房有相當適合情侶、夫妻入住的「浪漫滿屋」、「愛的連線」房型，熊大兔兔與浪漫氛圍，麗寶福容大飯店即日起推出「春日樂悠遊」雙人住房專案，最低6999元起，包含雙人一泊一食、探索世界門票、熊大的麗寶小鎮門票、飯店同樂券，加贈天空之夢摩天輪搭乘券；麗寶賽車旅店有「春夏好馳光」住房專案，包含雙人一泊一食、探索世界門票，雙人3999元起。
麗寶新年城燈區應景的「兔年燈光秀」，在湖濱商場麗寶OUTLET MALL，沿著歐風運河蜿蜒到底，設置「光之躍兔」燈區，是全台第一座兔子造型的跳躍式燈光造景，近20隻可愛小兔子，搭配燈光與節奏在湖面上嬉戲跳躍，下午5點15分到晚上9點45分，每30分鐘燈光秀表演，麗寶新年城燈區展演只到2月28日。
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