甜蜜助攻！盤點5款最好拍的「情人節蛋糕」

農曆春節剛結束，一年一度的西洋情人節於2月14日接力到來，甜點與飯店業紛紛推出限定版的情人節蛋糕，但想擄獲芳心，「創意美型」絕對必要。以下盤點今年最上鏡頭的5款情人節蛋糕，甜蜜助攻絕對加分。

被稱「絕美」的BAC擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，每一朵都是純手工打造，由蛋糕職人巧手捏製的玫瑰花瓣，層層疊綴於經典巧克力蛋糕上，耗時費工加上每年限時限量，以此展現戀人珍貴的真心實意。「玫你不可」即日起開放預購，2月2日至2月19日全台BAC門市以及官網限量開賣，原價999元，限時優惠899元，再贈愛心造型氣球一顆。

情人們最愛的台北寒舍艾美酒店巧克光廊，也於即日起至3月11日推出兩款特色造型蛋糕，包括以兔年為主題的「兔寶」提拉米蘇蛋糕，以及充滿愛意的「鎖住你心」情人節蛋糕，2月1日至2月28日期間每款220元，同時購買兩款蛋糕可享8折優惠。其中，「鎖住你心」在艷紅色的外表下，藏著清甜的墨西哥蜂蜜慕斯，以及特別選用黑莓及紅莓混種出的泰莓製成果凍，產量相當稀少的泰莓，味道獨特，而底層則是法國傳統沙布列塔皮及杏仁蛋糕，最妙的設計是：以一把巧克力鑰匙打開炙熱濃烈的愛心。

台北福華2月1日起由點心坊主廚巫政翰領軍，推出白巧克力香草慕斯為主體佐以台灣在地紅心芭樂凍及焦糖香蕉奶霜製成的「Je t'aime」情人節蛋糕，Je t'aime法語意為「我愛你」，配上甜心粉紅色外衣、在地滋味，既吸晴又有深意。