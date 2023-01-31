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甜蜜助攻！盤點5款最好拍的「情人節蛋糕」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北福華大飯店的「Je t'aime」情人節蛋糕，融合台灣在地食材紅心芭樂製成的香草巧克力慕斯，開啟甜蜜好食光。圖／台北福華提供
台北福華大飯店的「Je t'aime」情人節蛋糕，融合台灣在地食材紅心芭樂製成的香草巧克力慕斯，開啟甜蜜好食光。圖／台北福華提供

農曆春節剛結束，一年一度的西洋情人節於2月14日接力到來，甜點與飯店業紛紛推出限定版的情人節蛋糕，但想擄獲芳心，「創意美型」絕對必要。以下盤點今年最上鏡頭的5款情人節蛋糕，甜蜜助攻絕對加分。

被稱「絕美」的BAC擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，每一朵都是純手工打造，由蛋糕職人巧手捏製的玫瑰花瓣，層層疊綴於經典巧克力蛋糕上，耗時費工加上每年限時限量，以此展現戀人珍貴的真心實意。「玫你不可」即日起開放預購，2月2日至2月19日全台BAC門市以及官網限量開賣，原價999元，限時優惠899元，再贈愛心造型氣球一顆。

情人們最愛的台北寒舍艾美酒店巧克光廊，也於即日起至3月11日推出兩款特色造型蛋糕，包括以兔年為主題的「兔寶」提拉米蘇蛋糕，以及充滿愛意的「鎖住你心」情人節蛋糕，2月1日至2月28日期間每款220元，同時購買兩款蛋糕可享8折優惠。其中，「鎖住你心」在艷紅色的外表下，藏著清甜的墨西哥蜂蜜慕斯，以及特別選用黑莓及紅莓混種出的泰莓製成果凍，產量相當稀少的泰莓，味道獨特，而底層則是法國傳統沙布列塔皮及杏仁蛋糕，最妙的設計是：以一把巧克力鑰匙打開炙熱濃烈的愛心。

台北福華2月1日起由點心坊主廚巫政翰領軍，推出白巧克力香草慕斯為主體佐以台灣在地紅心芭樂凍及焦糖香蕉奶霜製成的「Je t'aime」情人節蛋糕，Je t'aime法語意為「我愛你」，配上甜心粉紅色外衣、在地滋味，既吸晴又有深意。

國賓麵包房Corner Bakery 63則由點心主廚楊文雄率隊，於2月1日至2月14日推出情人節限定商品「心心相印布朗尼」，選用54%及72%比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉、加入核桃製作成愛心造型，上層是純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的RUBY巧克力，布朗尼綿密的口感搭配浪漫粉色巧克力，完整傳達濃濃的愛意。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊「鎖住你心」情人節蛋糕，設計最巧妙。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店巧克光廊「鎖住你心」情人節蛋糕，設計最巧妙。圖／台北寒舍艾美提供
BAC擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，造型吸睛。圖／BAC提供
BAC擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，造型吸睛。圖／BAC提供
國賓麵包房推出「心心相印」布朗尼蛋糕。圖／國賓麵包房提供
國賓麵包房推出「心心相印」布朗尼蛋糕。圖／國賓麵包房提供
台北寒舍艾美酒店巧克光廊「兔寶」提拉米蘇蛋糕。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店巧克光廊「兔寶」提拉米蘇蛋糕。圖／台北寒舍艾美提供

巧克力 情人節

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