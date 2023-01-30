從開工喝到補班 全家買指定飲品1元加購茶葉蛋 萊爾富美式咖啡買15送15
結束長達10天的年假，迎接上班族的是緊接著連上6天班的厭世感，全家、萊爾富推出一系列開工到補班日的相關優惠，幫民眾補健康也補充咖啡因。
全家便利商店即日起至2月7日推出3大健康飲食及保健品優惠活動，購買7款指定飲品即可以1元銅板加購茶葉蛋，購買夯番薯搭配Let’s Café中杯單品咖啡則可折10元、加購SAKImoto玉米濃湯省20元；實體店舖及會員App推出威德指定健康補給商品特價組合優惠5折起；還有老協珍、白蘭氏、桂格、台糖以及葡萄王5大品牌合計近30項商品，全都享有任選2件7.5折優惠。
看準新春期間拜年、開工拜拜等需求，全家即日起推出伴手禮激省活動，2月7日前於實體店舖購買指定禮盒，可享6.9折優惠，會員App「地圖趣」功能更設立「禮盒激省」專區，動動手指就能找到鄰近店舖所販售的禮盒品項及數量，年後伴手禮輕鬆買、更精省。
此外，也不能錯過每月1日全盈+PAY會員日優惠，2月1日當天於全家會員App隨買跨店取購買Let’s Café特濃拿鐵或特濃美式，享買3送3優惠（每會員限購1組）。
萊爾富即日起至2月7日於萊爾富門市與Hi-Life VIP App內的整買零取同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡同品項買15送15，或特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動，等於最低下殺5折，從開工喝到補班，整個2月都精神飽滿。另外，萊爾富再度攜手Tiny台灣微影合作推出超商獨家「Hi Café模型紀念車」，將於2月1日上午10時於Hi-Life VIP App正式開賣，全台限量3,000台，原價850元，會員可以200 Hi點加645元的超值優惠價換購乙台，每個會員帳號限購3台，售完為止。
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