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限時5天！7-ELEVEN迪士尼100周年周邊免集點快閃購 補光化妝鏡女孩必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」攜手膳魔師推出304不鏽鋼真空系列的米奇米妮款、皮克斯款保溫瓶、保溫壺、保溫杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」攜手膳魔師推出304不鏽鋼真空系列的米奇米妮款、皮克斯款保溫瓶、保溫壺、保溫杯。圖／7-ELEVEN提供

陪伴許多人一起長大的迪士尼今年100周年了，7-ELEVEN宣布全店自2月8日起展開「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購/集點送」，以迪士尼100周年為主題，集結米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、皮克斯系列的人氣角色設計商品，搭配奇幻炫彩的配色，推出美妝、時尚外出等周邊，同步集結8大品牌，首波攜手膳魔師、知音文創、野獸國、Lotin等知名品牌推出迪士尼百年慶典系列實用小物，更從2月8日下午15點起至2月12日止，限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，想收全套就趁此時，全面攻佔迪士尼粉絲的心與荷包。

7-ELEVEN「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購/集點送」首波攜手膳魔師、知音文創、Lotin等知名品牌推出迪士尼百年慶典系列實用小物，其中首推超實用膳魔師304不鏽鋼真空系列保溫瓶、保溫壺、保溫杯，同步推出米奇米妮款、皮克斯款，喜歡黑白簡約或是彩色繽紛風格都能滿足；另外，有著立體米奇大頭杯蓋的「米奇造型吸管杯」，杯身採雙層杯身設計，夾層內還有米奇造型亮片點綴，夢幻系必備。

而女孩們因應開工開學需求，也不能錯過美妝系列周邊，首推「鹽石加濕器氣氛燈」，燈光為七彩漸變模式，靜音出霧，還可滴入精油療癒感更加倍；「造型收納盒化妝鏡」有著經典米奇頭造型鏡框、底座可收納美妝用品、飾品小物，可調整3段式燈光，化妝補光好方便；「美妝刷具7件組」外型迷你附收納鐵盒好攜帶，搭配可調整白、冷、暖3種柔和光圈的「美顏燈隨身鏡」，到哪都能輕鬆完妝。

出門造型就是要高調吸睛的民眾，則是推薦入手時尚外出系列，「立體造型背提兩用提袋」，可愛立體經典米奇、米妮造型，手提、肩背皆實用；「炫彩可站立直傘」炫彩傘面超閃亮，把手為米奇造型還可站立收納，搭配「百年慶典炫彩托特包」帶一出門肯定閃瞎眾人。

收藏系的民眾，米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇、奇奇、蒂蒂6大角色Q版木製造型擺飾組當然要全套收藏，還有「米奇造型水晶球音樂盒」也是經典必收的療癒商品；還有精緻優雅的Lotin迪士尼系列的手鍊 、項鍊、耳環，以及野獸國米奇造型炫彩可動16公分大公仔，迪士尼粉一定要把握快閃購時間免點數直接預購入手。

限量米奇造型吸管杯超搶眼，雙層杯身設計，夾層內有米奇造型亮片點綴，喝冰飲不易冒汗。記者黃筱晴／攝影
限量米奇造型吸管杯超搶眼，雙層杯身設計，夾層內有米奇造型亮片點綴，喝冰飲不易冒汗。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」推出美妝系列周邊，經典米奇頭造型鏡框的「造型收納盒化妝鏡」擁有3段式燈光，化妝補光好方便。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」推出美妝系列周邊，經典米奇頭造型鏡框的「造型收納盒化妝鏡」擁有3段式燈光，化妝補光好方便。圖／7-ELEVEN提供
限量百年慶典炫彩托特包，手提、肩背都超搶眼。記者黃筱晴／攝影
限量百年慶典炫彩托特包，手提、肩背都超搶眼。記者黃筱晴／攝影
最萌迪士尼陪粉絲療癒開工趣，7-ELEVEN全店自2月8日起展開「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」。圖／7-ELEVEN提供
最萌迪士尼陪粉絲療癒開工趣，7-ELEVEN全店自2月8日起展開「迪士尼100周年奇幻炫彩快閃購集點送」。圖／7-ELEVEN提供
記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影
辦公室必備，限量鹽石加濕器氣氛燈擁有七彩漸變氣氛燈模式，靜音出霧，實用又療癒。記者黃筱晴／攝影
辦公室必備，限量鹽石加濕器氣氛燈擁有七彩漸變氣氛燈模式，靜音出霧，實用又療癒。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN攜手知音文創推出音樂盒、紙膠帶組，還有一次收集6大角色的造型擺飾組，共有米奇、米妮、維尼、史迪奇、奇奇、蒂蒂款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN攜手知音文創推出音樂盒、紙膠帶組，還有一次收集6大角色的造型擺飾組，共有米奇、米妮、維尼、史迪奇、奇奇、蒂蒂款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN攜手Lotin推出迪士尼系列飾品，包括米奇+米妮造型、維尼+小美人魚造型、三眼怪+史迪奇造型的手鍊 、項鍊、耳環等周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手Lotin推出迪士尼系列飾品，包括米奇+米妮造型、維尼+小美人魚造型、三眼怪+史迪奇造型的手鍊 、項鍊、耳環等周邊。圖／7-ELEVEN提供

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