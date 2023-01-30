全聯門市福袋開獎了！3台百萬電動名車幸運獎號看這邊

大年初一有搶到全聯兔年福袋的民眾趕快來對獎！今年實體門市首度祭出3台夢幻電動名車大獎，分別是市價381萬的「Porsche Taycan」、市價約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」，以及市價215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」共3台，總價值挑戰歷年最高額近826萬，超狂大獎讓不少民眾大年初一一早就到全台各門市排隊，購買300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4,200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」試手氣，單店最快10分鐘賣光。

稍早全聯於官方LINE帳號直播開獎活動，總共吸引超過46萬人觀看，一同見證幸運號碼誕生的過程，而3頭獎得獎號碼分別為Porsche Taycan「021140」，且僅花了700元購買萬國通路13吋手提箱，就幸運中獎，另外，TESLA MODEL Y Long Range的得獎號碼為「094272」、Mercedes-Benz EQA 250的得獎號碼為「033033」。

全聯表示，今年開出的中獎號碼下午3點於官方粉絲團公布，下午6點後也可於全聯官網查詢，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎。對中的得獎者別忘了於2月10日前，填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組。 全聯於1月30日下午1點於官方LINE帳號直播開獎活動，總共吸引超過46萬人觀看。圖／全聯福利中心提供 全聯實體福袋特別獎幸運號碼由全聯行銷部協理劉鴻徵（左）開出。圖／全聯福利中心提供

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