迎接開工！Global Mall祭百家美食優惠 星巴克買一送一
史上最長春節連假接近尾聲，百貨及購物中心紛紛拚出買氣佳績，像是中壢大江購物中心在年節購物、餐飲及電影院人潮加持之下，春節檔期業績較去年同期成長超過60%，戶外用品拜天氣之賜更是翻倍成長；Global Mall全台八店對比去年春節同期成長超過25%，六大車站店業績成長更是超過40%。
雖然國境解封，但受全球物價通膨、人力短缺等因素導致出國旅遊成本增加，加上國人來不及趕在農曆年前規畫出國，所以大多數民眾寧願選擇年後再出國。根據大江購物中心觀察，以往過年時，商場人潮呈現「中南部熱、北部冷」，不過今年大年初一連台北信義計畫區百貨都是人潮滿滿，所以今年春節全台購物商場的業績都大幅成長。
至於Global Mall也表示，今年春節長加上氣溫驟降，許多家庭除安排小旅行，不想塞車人擠人也規畫一日走春行程，因此出現商場買氣北南齊熱、人潮沿軌道大爆發兩現象。Global Mall新北中和、屏東市人潮不斷，每天一開館即湧逛街購物人潮，春節期間業績天天呈雙位數成長，其中適合全家的休閒、保暖服飾及餐飲美食業績表現皆亮眼。
此外，今年不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，六大車站店業績成長超過40%，板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊人潮不間斷促動業績大幅成長，尤以餐飲、伴手禮最為明顯；而機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動人潮、業績增長，以親子體驗活動、餐飲鍋物及保暖服飾成長最顯著。
迎接開工，Global Mall更集結近百家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，包括星巴克、路易莎、八月堂、Cold Stone、Krispy Kreme、摩斯漢堡、BLOOM、日春木瓜牛奶等，同時新北中和、桃園A19再獨家加碼推會員獨享好康，新北中和推開工點數放大兌及限定滿額贈，1月30日、31日晚間7點起可於服務台以1,000點兌換限量500元電子商品禮券，以及即日起至1月31日於指定專門店單筆消費滿3,000元送200元指定業種電子商品禮券；桃園A19則推1月30日排隊前50名會員，扣會員點數30點可兌換實用沐浴乳或購物袋擇一。
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