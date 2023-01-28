LINE FRIENDS限定餐飲超萌 全台最高咖啡廳kafeD新跨界

德式精品咖啡「kafeD咖啡滴」攜手台北101與LINE FRIENDS，推出一系列融入超萌minini們所設計的限定餐飲；kafeD與母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌蜷尾家聯名推出的德國百靈霜淇淋，也將以全新熊大造型驚喜亮相。活動時間自即日起至2月20日，台北101 89樓門市與台中水湳旗艦店同步換裝亮相。

隨著台北 101「LINE FRIENDS WORLD特展」限時登場，位於101 89樓觀景台的kafeD也推出系列與LINE FRIENDS合作的限定餐飲，最受矚目的限定商品即為kafeD與德風健康館、台南蜷尾家聯名推出的「德國百靈霜淇淋」，以橄欖油結合胡椒薄荷風味，並於霜淇淋上點綴bnini造型可可餅乾，搭配限定紙套，粉絲可獨家於台北101店與台中水湳旗艦店品嘗。

此外，粉絲也可看見minini經典角色們的可愛臉龐躍上灑粉熱拿鐵（於101店獨家販售），而在水湳旗艦店獨家上市的「kafeD5」也搖身變成minini超萌療癒系小蛋糕，有bnini及conini無可抵擋的療癒萌樣；同步將推出minini限定包裝年輪蛋糕禮盒，包含微醺蘭姆葡萄、粉漾覆盆莓、濃黑可可、水漾白桃、抹茶夏威夷果仁等5種口味的招牌年輪厚夾心，搭配各角色的Q萌包裝；kafeD全新「原味天然布朗尼球」也在全台各店上市。

kafeD與LINE FRIENDS的限定合作餐飲將於kafeD全台5間門市登場（部分餐飲僅於特定門市販售），其中，台北 101店與台中水湳旗艦店還有minini期間限定新裝。

此外，活動期間購買台北101觀景台與LINE FRIENDS限定商品套票，即可獲得韓國空運訂製款conini手持氣球、Memo 夾與kafeD限定餐點優惠券（凡購買任一杯精品咖啡搭配minini獨家限定小蛋糕，即可折抵100元）等多樣好禮，台北 101更設有多個超萌LINE FRIENDS打卡點以及韓系拍貼機，除了可於全台最高咖啡廳品飲世界冠軍豆風采，還可鳥瞰北市美景、與療癒系minini面對面品飲美食。 kafeD與德風健康館、台南蜷尾家聯名推出的「德國百靈霜淇淋」。圖／kafeD 咖啡滴提供 「kafeD 咖啡滴」推出一系列融入超萌minini們所設計的限定餐飲。圖／kafeD 咖啡滴提供 有bnini及conini萌樣的kafeD獨家小蛋糕（定價180元）。圖／kafeD 咖啡滴提供

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