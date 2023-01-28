開工優惠懶人包／連鎖咖啡茶飲 路易莎、85℃、cama好康一次蒐齊

1/30開工日，正式結束長達10天的春節連假，許多上班族心中暗自喊苦，連鎖咖啡與茶飲業者聽到消費者心聲，多家推出「開工優惠」，想要相約「喝一杯」，可先參考以下優惠總整理。

●路易莎 開工慶分兩階段優惠

甫宣布調漲價格的路易莎咖啡，全門市開工慶優惠分為兩階段，第一階段為1/30至2/3，每日早上11:00前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠；第二階段優惠再加碼，2/6至2/8推出同品項同規格飲品寄5杯(為一組)享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

此外，原定最新推出的「精選餐食系列」優惠至1/31日，好評再延長，2月起每日11:00後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市。

●85℃ 大杯鮮奶茶、英式奶茶慶開工

1/30開工日，全台85℃大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶第二杯特價25元，不限冰熱。

大杯鮮奶茶兩杯原價120元，特價85元；大杯英式奶茶兩杯原價100元，特價75元。以上約7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

●cama café 開工、補班都有優惠

喜迎新春到來，兔年伊始cama café推出多重優惠活動。1/30至2/1祭出「Good 兔 see you！」，連續3日登入cama café APP，全會員皆可領取大杯經典拿鐵、大杯經典黑咖啡第2杯75折券各2張，大咖會員加贈大杯以上蜂蜜燕麥拿鐵折10元券2張。

開工後的第一個周末就遇到補班日，2/4(星期六)另有補班日茶飲優惠，單日限定，登入cama café APP全會員皆可領取大杯以上茶飲全系列第2杯7折券一張；2/18(星期六)，單日限定，登入cama café APP全會員皆可領取大杯經典拿鐵、大悲經典黑咖啡2杯88折券各一張。

此外，cama café與新創公益平台cooseii合作，聯名設計3款公益馬克杯。新春期間(1/30至2/28)推出組合優惠，凡購買濾掛咖啡(任選8包)或咖啡豆(任選1包半磅)，即享優惠價格250元收藏限量馬克杯。

●上班先揪團 勺日連6天美式咖啡買1送1

春節10天連假一眨眼就過去了，台北東區咖啡廳勺日提前自開工前一天1月29日至2月3日，連續6天推出美式咖啡及紅豆拿鐵外帶買1送1；另外看準辦公室揪團風氣，也端出揪團吃甜甜的可頌杯優惠專案，6杯組限時479元。針對過年大吃大喝急需減脂的朋友們，勺日則推薦季節限定的黑松露雞胸低卡藜麥飯，既帶有法式輕奢感又健康少負擔。

●大苑子 期許開工「大桔大利」

新春開工不要悶，到大苑子來杯新鮮的鮮果飲提神醒腦一下吧！業者用最應景的飲品「金桔粒脆纖果」期許新的一年開工順利、大桔大利。1/30至2/1期間到大苑子購買「金桔粒脆纖果」、「芭樂檸檬在一起」即享買一送一優惠，兩種品項每人每日各限購兩組。

超人氣飲品「金桔粒脆纖果」，酸甜的金桔加上脆纖果、蘆薈和愛玉，口感豐富、酸甜順口。此外，也新推「芭樂檸檬鮮果咖啡」，嚴選阿拉比卡冷萃黑咖啡加上人氣飲品芭樂檸檬，清爽的水果風味咖啡，讓咖啡有更繽紛的選擇。

●功夫茶 有機會免費喝365天！

國際連鎖手搖飲品牌《KUNG FU TEA 功夫茶》宣布推出過年刮刮卡好禮放送活動，即日起至2月5日，消費滿120元，即可獲得刮刮卡乙張，最大優惠為365天免費喝！1月30日開工日，功夫茶會員還可搶限量3千份的功夫茶王買一送一優惠券，會員們可以收收心，品嘗細火慢焙，滑順不張揚的阿里山高山茶葉甘醇滋味。 1/30開工日，全台85℃大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶第二杯特價25元。圖／85℃提供 勺日連6天美式咖啡買1送1。圖／勺日提供 功夫茶優惠多，開工日還有限量3千份的功夫茶王買一送一優惠券。圖／功夫茶提供 兔年新春開工日暨補班日，cama推出多重優惠。圖／cama café提供 大苑子開工優惠可享買一送一。圖／大苑子提供

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