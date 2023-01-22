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誰說信義區過年鬧空城？初一天氣晴 百貨、餐廳人氣滿貫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
初一台北放晴，信義商圈湧現熱鬧人潮。記者江佩君／攝影
初一台北放晴，信義商圈湧現熱鬧人潮。記者江佩君／攝影

誰說台北信義商圈過年鬧空城？大年初一台北天氣晴，走一趟信義商圈，從地上到空橋、百貨內排隊與用餐人潮，都可以見到川流不息的熱鬧景象。

初一的台北擁有晴朗好天氣，從東區SOGO福袋湧現人潮，走到信義商圈，人來人往的人潮也相當熱鬧。也可以見到不少外國旅客，特別拿起相機捕捉台灣特有的年味。香堤大道上的特別表演，吸引許多民眾圍觀，小朋友們也歡欣鼓舞的玩耍。

新光三越台北信義新天地觀察，今年除夕、初一人潮較去年大約多2成，除了初一天氣好加分，也可能是疫後民眾敢在外聚會、用餐的人變多了。

以年輕世代為主要客群的新光三越台北信義新天地A11，除了CASETiFY店外大排長龍，話題正熱的「灌籃高手」快閃店每天吸引的排隊人潮，到閉店都消化不了。新光三越台北信義新天地各家餐廳、美食街、咖啡店，也幾乎都呈現滿座爆滿景象。

新光三越A11「灌籃高手」快閃店展開後，每天號碼牌都發光光。記者江佩君／攝影
新光三越A11「灌籃高手」快閃店展開後，每天號碼牌都發光光。記者江佩君／攝影
新光三越A11「灌籃高手」快閃店也排滿人潮。記者江佩君／攝影
新光三越A11「灌籃高手」快閃店也排滿人潮。記者江佩君／攝影
在香堤廣場開心玩耍的小孩。記者江佩君／攝影
在香堤廣場開心玩耍的小孩。記者江佩君／攝影
新光三越台北信義新天地A11館內人潮。記者江佩君／攝影
新光三越台北信義新天地A11館內人潮。記者江佩君／攝影
新光三越A11的CASETiFY店外大排長龍。記者江佩君／攝影
新光三越A11的CASETiFY店外大排長龍。記者江佩君／攝影
初一台北放晴，信義商圈湧現熱鬧人潮。記者江佩君／攝影
初一台北放晴，信義商圈湧現熱鬧人潮。記者江佩君／攝影

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