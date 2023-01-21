巨城除夕營業到下午5點 初一上午11點發限量開運紅包

Big City遠東巨城購物中心10天連假推出各式活動，初一上午開門營業就將先發限量588份開運紅包，初二到初八還有街頭藝人表演，巨城會員初一到初十還能參加App免費迎春扭扭樂遊戲，有電影票、美食等好禮。

巨城指出，初一上午10點30分將有精彩的祥獅獻瑞慶開年，獅王活靈活現跳躍在梅花樁上採青象徵福氣旺旺來，獅群與民眾歡喜互動祈願諸事大吉，下午3點30分雷霆戰鼓也將帶來震撼人心的演出。

初二到初八多位街藝表演的台灣之光帶來雜耍戲劇、軟骨特技、聲光花式扯鈴、舞大環等拿手絕活，還有超人氣吉祥物阿Mall與小朋友們趣味互動挑戰賽。

巨城表示，即日起成為巨城APP會員，初一至初十每天1次免費參加APP迎春扭扭樂遊戲，有機會獲得電影兌換券、各式獨家精緻甜點美食等好禮。

巨城7樓主題餐廳推出精緻料理年菜，有中、港、日、韓、泰、義式等多國料理，合菜火鍋豐富餐點任意搭配兼具傳統與創新，歡迎小家庭到大家族即早訂位輕鬆享用團圓餐；地下1樓還有春節期間拜訪親友必備伴手禮，有各式糕餅點心、養生保健禮盒，多項搭配自用送禮兩相宜。

1月22日起於遠東巨城購物中心全館當日消費單筆滿額即可兌換香港米其林經典甜品、電子購物券，於全館餐飲櫃位圍爐用餐再加碼，單筆消費滿1000元即可參加「財源滾滾來」抽獎，千元購物金等你帶回家，2月1日起單筆消費滿額還可兌換兔年「阿Mall造型折線燈」，鴻兔大展好運來。

巨城線上購物不受地區與時間限制，推出精選商品5折起、購物不限金額全站免運，單筆滿額贈送精美好禮、還有機會抽中iPhone 14 Pro Max手機，線上線下完美串聯新年購好運。

巨城購物中心春節特別營業時間即日起至1月28日每天營業至晚上10點，除夕各樓層營業至下午5點，5、7、8樓主題餐廳營業至晚上9點。

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