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「萬秀洗衣店」現身東京！首度海外快閃進駐「伊勢丹百貨」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
瑞夫帶著萬吉與日本的BonPon夫婦在東京相見，雙方衣著的紅白配色，剛好與東京鐵塔相呼應。圖／萬秀洗衣店提供
瑞夫帶著萬吉與日本的BonPon夫婦在東京相見，雙方衣著的紅白配色，剛好與東京鐵塔相呼應。圖／萬秀洗衣店提供

台灣最紅洗衣店「萬秀洗衣店」帶著滿滿台灣味前進日本東京了！「萬秀洗衣店」與「伊勢丹百貨」攜手台日合作，萬秀洗衣店帶著原汁原味來自台灣在地生產的各式周邊，並且聯合日本三大品牌推出限定商品，自1/25至1/31為期一周在東京伊勢丹百貨新宿店本館一樓展開海外首次期間限定店。

「萬秀洗衣店」以萬吉阿公與秀娥阿嬤的可愛形象深植人心，現在萬秀洗衣店的招牌也將在伊勢丹百貨出現。過年期間如果到日本東京旅遊，不妨到新宿伊勢丹百貨，可以看到來自台灣的「萬秀洗衣店」展開的期間限定店舖，給予來自台灣的品牌打氣支持。

這也是台日旅遊解封後，伊勢丹百貨開啟的第一個台日快閃合作。萬秀洗衣店不只將來自台灣生產的萬秀洗衣籃、洗衣網、貼紙、布貼帶到日本，還和三大品牌推出日本限定聯名，包含和日本知名環保品牌「KNT365」推出寶特瓶再生購物袋，和質感生活品牌「THE」推出特別版服飾和洗衣用品組合等，還和荷蘭牛仔褲品牌「DENHAM」合作限量款牛仔褲，每一件聯名商品都是秉持著「能一直使用很久」的心打造。

萬秀洗衣店的主理人瑞夫表示：「萬吉阿公有說，看到自己的店能夠與伊勢丹百貨以及日本品牌合作，覺得興奮又緊張，叫我不能漏氣，而這除了是對我們的肯定，更重要的是希望透過這次的快閃，能讓更多日本的朋友認識、回味台灣，在疫情解封後能再來台灣旅遊。」期盼透過快閃店，讓解封後的台日交流有更多的可能。

來自台中的萬秀洗衣店，自從兩年前瑞夫為了記錄萬吉與秀娥的日常而開啟IG後，掀起一波「銀髮時尚」風潮，讓許多人發現原來「阿公阿嬤也可以那麼潮」。趁這次走訪日本，瑞夫也帶著久違到日本旅行的萬吉與日本的BonPon夫婦來了一場「台日交流」。

BonPon夫婦是一對退休的夫妻檔，因為女兒的鼓勵，在2016年透過穿搭開始嘗試經營IG，IG裡的一張張照片，可以見到BonPon夫婦擅長以顏色呼應彼此的穿搭，是日本銀髮潮人代表。

萬吉阿公和BonPon夫婦也各自帶著來自台灣和仙台的特產互相交流，洽逢新年被問到新年希望時，三位長輩不約而同的表示「健健康康！」。

而BonPon夫婦還沒有來過台灣，萬吉阿公也立馬提出邀請，一定要找時間來台灣，讓他盡地主之誼，或許在不久的將來，有機會看到台日兩大銀髮潮人在台灣相見。

「萬秀洗衣店」與「伊勢丹百貨」攜手台日合作，自1/25至1/31在東京伊勢丹百貨新宿店本館一樓展開海外首次期間限定店。圖／萬秀洗衣店提供
「萬秀洗衣店」與「伊勢丹百貨」攜手台日合作，自1/25至1/31在東京伊勢丹百貨新宿店本館一樓展開海外首次期間限定店。圖／萬秀洗衣店提供
萬吉阿公與孫子瑞夫漫步日本街道。圖／萬秀洗衣店提供
萬吉阿公與孫子瑞夫漫步日本街道。圖／萬秀洗衣店提供
萬吉阿公於伊勢丹百貨前。圖／萬秀洗衣店提供
萬吉阿公於伊勢丹百貨前。圖／萬秀洗衣店提供
萬秀洗衣店在伊勢丹百貨推出的周邊與限定商品。圖／萬秀洗衣店提供
萬秀洗衣店在伊勢丹百貨推出的周邊與限定商品。圖／萬秀洗衣店提供
「萬秀洗衣店」萬吉阿公與BonPon夫婦，台日IG銀髮紅人在東京相見歡。圖／萬秀洗衣店提供
「萬秀洗衣店」萬吉阿公與BonPon夫婦，台日IG銀髮紅人在東京相見歡。圖／萬秀洗衣店提供

日本 品牌 快閃

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