日本大根島牡丹花展登場 建國假日花市延長營業時間

北市府輔導台北建國假日花市主辦「日本松江大根島牡丹花展」，於今日至1月21日登場，在建國假日花市第六特展區舉辦開幕式活動，由台北市長蔣萬安及日本松江市長上定昭仁為春節花市揭開序幕。現場除了展示日本牡丹花及春節應景花卉外，還會由花藝師以萬朵國產花卉，製作2米高「葵卯兔」主題花卉雕塑。

產發局表示，松江市政府及日本JA農業協議會特別提供日本200盆大根島牡丹花在現場展出，並以影音方式介紹中海、宍道湖、大山圈域市長會所屬的松江市、米子市及境港市，讓民眾不用出國，就可以在建國假日花市感受到日本牡丹花的美麗與日本山陰地區相關旅遊資訊及物產特色。

活動現場邀請在日本深受歡迎的吉祥物「島根貓」，與來到建國假日花市的民眾慶賀兔年的到來。產發局說，在第三特展區，1月14日到15日13時到16時，台北市農會特別邀請多位書法大師現場揮毫送春聯活動。

而喜歡動手做、布置春節家庭花藝的民眾，產發局在春節花市期間，於14日到20日在第三特展區，有年節花禮手作DIY體驗活動，現場隨到隨做，含花器、花材，每份費用800元，第六特展區則有知名花藝師陳定帆及陳寶春教授年節錢兔似錦花藝設計、兔來運轉蘭花盆栽組合設計等講座課程。

產發局提醒，建國假日花市春節營業時間，自1月14日至21日止，連續營業8天；14日至1月20日每天延長營業時間9時至20時；1月21日除夕營業時間只到18時。 松江市政府及日本JA農業協議會特別提供日本200盆大根島牡丹花在建國假日花市展出。圖／北市產發局提供 松江市政府及日本JA農業協議會特別提供日本200盆大根島牡丹花在建國假日花市展出。圖／北市產發局提供

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