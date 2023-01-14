日本大根島牡丹花展登場 建國假日花市延長營業時間
北市府輔導台北建國假日花市主辦「日本松江大根島牡丹花展」，於今日至1月21日登場，在建國假日花市第六特展區舉辦開幕式活動，由台北市長蔣萬安及日本松江市長上定昭仁為春節花市揭開序幕。現場除了展示日本牡丹花及春節應景花卉外，還會由花藝師以萬朵國產花卉，製作2米高「葵卯兔」主題花卉雕塑。
產發局表示，松江市政府及日本JA農業協議會特別提供日本200盆大根島牡丹花在現場展出，並以影音方式介紹中海、宍道湖、大山圈域市長會所屬的松江市、米子市及境港市，讓民眾不用出國，就可以在建國假日花市感受到日本牡丹花的美麗與日本山陰地區相關旅遊資訊及物產特色。
活動現場邀請在日本深受歡迎的吉祥物「島根貓」，與來到建國假日花市的民眾慶賀兔年的到來。產發局說，在第三特展區，1月14日到15日13時到16時，台北市農會特別邀請多位書法大師現場揮毫送春聯活動。
而喜歡動手做、布置春節家庭花藝的民眾，產發局在春節花市期間，於14日到20日在第三特展區，有年節花禮手作DIY體驗活動，現場隨到隨做，含花器、花材，每份費用800元，第六特展區則有知名花藝師陳定帆及陳寶春教授年節錢兔似錦花藝設計、兔來運轉蘭花盆栽組合設計等講座課程。
產發局提醒，建國假日花市春節營業時間，自1月14日至21日止，連續營業8天；14日至1月20日每天延長營業時間9時至20時；1月21日除夕營業時間只到18時。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言