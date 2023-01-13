鬼太郎作者故鄉 鳥取縣境港市長參觀鬼太郎展

日本鳥取縣境港市市長伊達憲太郎、松江市市長上定昭仁、米子市市長伊木隆司近日訪台拜會各台日產業機構，上午到正在華山展出的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」。說起拜訪機緣，鬼太郎作者水木茂出生故鄉的鳥取縣境港市市長伊達憲太郎笑稱，來台灣當然要來看境港大恩人的展覽阿。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」是2022年疫情趨緩後，水木工作室首次移師海外的展覽第一站就選擇在台北華山與大家見面。展覽內容以水木茂老師描繪的一百隻妖 怪為主，除了高度還原妖怪出沒場景，更有栩栩如生的妖怪出現在展場裡，讓大家不用飛日本，就能先感受到滿滿的日本妖怪文化。

境港市長伊達憲太郎表示，水木茂老師對境港市來說意義非常重大，疫情前每年約有 372萬觀光客造訪境港，特地來看鬼太郎和他的妖怪們適逢水木老師誕辰100周年，去年在日本東京也有舉辦百鬼夜行的活動，這次能在台灣也看到這樣的展覽，是一種特別的緣份日本動漫文化能以這樣的方式介紹給台灣，對於增加台日文化交流感覺非常開心。希望台灣觀光客可以透過這次展覽認識鬼太郎，未來若有機會可以親臨境港市，除了水木茂博物館 境港同時也是全日本有名的水產出貨地，歡迎大家到境港看鬼太郎、大啖新鮮的螃蟹、黑鮪魚。 鳥取縣境港市長伊達憲太郎歡迎大家來境港看鬼太郎，順便大啖新鮮海鮮。記者林伯東／攝影 日本鳥取縣境港市市長伊達憲太郎（前排右一）、松江市市長上定昭仁（後排左二）、米子市市長伊木隆司（後排右二）近日訪台拜會各台日產業機構，上午到正在華山展出的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」。記者林伯東／攝影 聯合數位文創董事長李彥甫(右一)贈送鬼太郎啤酒杯予鳥取縣境港市長伊達憲太郎（左一）、米子市長伊木隆司（左三）、松江市長上定昭仁（左二），分享台灣特有的啤酒文化。記者林伯東／攝影 日本鳥取縣境港市市長伊達憲太郎（右二）上午到正在華山展出的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」。記者林伯東／攝影

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