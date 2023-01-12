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獨／赴日旅遊返台沒發快篩？ 莊人祥：機場快篩旅客自由取用

全聯線上「隔日達」新登場 399元免運 滿額抽888福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為下一波寒流準備好北方石墨烯陶瓷遙控電暖器PTC655S，限時特價2,280元。圖／全聯福利中心提供
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不只生鮮雜貨可以用最快40分鐘到貨的「小時達」，全聯搶攻春節辦年貨商機，宣布再推出線上「隔日達」服務，精選食品、家電、鍋具、保健、美妝等萬件商品，399元起即享免運費送到家。即日起至2月2日，每日限搶商品爆殺3折起，每週三享購日還可搭配折價券滿額折100元，折上加折最划算。

2021年初全聯線上推出「小時達」外送服務平台，以線上線下同價，最快40分鐘送到家的特色，推出後廣受消費者喜愛。全聯線上為提供更多元的服務及商品，新推出「隔日達」服務，其中針對家電、鍋具、保健、美妝等分類，精選上萬件商品，推出隔日送到家的線上服務，只要在PX Pay或PXGo!點選「隔日達」服務和商品，隔日之後就能輕鬆在家享用，新上線期間，更推出全站消費滿399元免運費的優惠。

春節活動期間「隔日達」線上年貨大街備足各式年貨禮盒、零嘴飲料、大掃除好物，活動期間每週三當日還有限量折價券，結帳滿額可現折100元。指定加碼日，若使用全支付結帳單筆滿1,500元，贈1,000福利點、使用PX Pay單筆消費滿1,500元就贈600福利點購物回饋。1月18日至1月29日過年期間購物滿888元還有機會抽888福利點新春紅包。

網友狂推法國特福巴洛克系列不沾鍋具3件組，限時6折價只要1,480元。圖／全聯福利中心提供
網友狂推法國特福巴洛克系列不沾鍋具3件組，限時6折價只要1,480元。圖／全聯福利中心提供
全聯線上「隔日達」新登場，搶攻兔年春節檔期商機。圖／全聯福利中心提供
全聯線上「隔日達」新登場，搶攻兔年春節檔期商機。圖／全聯福利中心提供

年貨大街 春節

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