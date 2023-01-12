限時3天！7-ELEVEN「CITY CAFE濃萃美式咖啡」買1送1
農曆新年將至，7-ELEVEN CITY系列飲品串聯線上線下推出限時優惠，一起迎新年呷甜甜！
7-ELEVEN自1月13日至1月15日限時3天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買1送1；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）、蜂蜜拿鐵（冰／熱）同品項買2送1。
「OPEN POINT行動隨時取」迎新年呷甜甜限時優惠，即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元（最高現省167元）；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（最高現省127元）；CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯優惠價190元（最高現省80元）；CITY CAFE熱脆酷摩卡、熱巧克力可可歐蕾任選6杯優惠價230元（最高現省100元）；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、咖啡珍珠歐蕾、抹茶珍珠歐蕾任選6杯優惠價320元（最高現省130元）；CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶任選6杯優惠價275元（最高現省115元）。
「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明；現萃茶、7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言