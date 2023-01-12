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限時3天！7-ELEVEN「CITY CAFE濃萃美式咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自1月13日至1月15日限時3天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買1送1，CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）、蜂蜜拿鐵（冰／熱）同品項買2送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月13日至1月15日限時3天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買1送1，CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）、蜂蜜拿鐵（冰／熱）同品項買2送1。圖／7-ELEVEN提供

農曆新年將至，7-ELEVEN CITY系列飲品串聯線上線下推出限時優惠，一起迎新年呷甜甜！

7-ELEVEN自1月13日至1月15日限時3天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買1送1；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）、蜂蜜拿鐵（冰／熱）同品項買2送1。

「OPEN POINT行動隨時取」迎新年呷甜甜限時優惠，即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元（最高現省167元）；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（最高現省127元）；CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯優惠價190元（最高現省80元）；CITY CAFE熱脆酷摩卡、熱巧克力可可歐蕾任選6杯優惠價230元（最高現省100元）；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、咖啡珍珠歐蕾、抹茶珍珠歐蕾任選6杯優惠價320元（最高現省130元）；CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶任選6杯優惠價275元（最高現省115元）。

「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明；現萃茶、7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出多項優惠組合。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出多項優惠組合。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月18日限時7天推出CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元；CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱）3杯＋COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價320元（7-ELEVEN複合店COLD STONE酷聖石專區為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」迎新年呷甜甜限時優惠，即日起至1月18日限時7天推出CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶任選6杯優惠價275元（現萃茶限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」迎新年呷甜甜限時優惠，即日起至1月18日限時7天推出CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶任選6杯優惠價275元（現萃茶限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供

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