台酒、全家聯名鮮食 OMAR巧克力塔、花雕雞湯麵上架

臺灣菸酒公司今年首度與全家便利商店合作，推出2款聯名鮮食——「OMAR威士忌巧克力塔」售價55元與「花雕雞湯麵」售價109元，全家便利商店即日起開賣，詳情請關注台酒購物網及全家便利商店官網最新公告。

臺灣菸酒公司邁入122年里程碑，近年來「以酒入菜」推出年菜料理、「酒入甜點」開發多款蛋糕月餅。「OMAR威士忌巧克力塔」選用國際獲獎無數的OMAR威士忌雪莉桶，揉合苦甜巧克力與酥脆塔皮，中西合璧一次滿足主食與甜點味蕾；「花雕雞湯麵」則選用台酒的獨門花雕酒，搭配鮮嫩雞腿與秘製高湯，將經典花雕雞麵美味再升級。

這次台酒與全家便利商店聯名合作，奠基於雙方對食品安全與品質的堅持。台酒自上游原物料、加工廠商程序設備到下游成品，都需經過第三方檢驗合格方對外銷售；「全家」連續四年推動減少食品添加物Clean Label潔淨標章行動，讓消費者吃得更安心。

本次台酒與「全家」推出2款聯名鮮食，以簡單的配方、少添加食品添加物、透明的生產資訊，提供消費者安心、美味的餐食選擇。 臺灣菸酒公司今年首度與全家便利商店合作，推出2款聯名鮮食，「OMAR威士忌巧克力塔」（左）與「花雕雞湯麵」。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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