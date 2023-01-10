foodpanda 2022回顧 那五個日子民眾最愛訂餐？

新冠肺炎疫情過後，外送點餐平台已經深入民眾日常生活，外送平台業者foodpanda回顧2022年，整理出五大事件、五大日子，其中，肯德基一句「將與蛋撻劃分界線」，激起網友瘋狂搶購肯德基蛋塔，讓肯德基蛋撻在一周內銷量暴增70%，而外送平台訂單最多的一天，竟然不是而是節慶日、選舉日，而是補班日，消費者選擇用訂餐一掃補班日的陰鬱。

2022 年 foodpanda 五大事件，挖掘台灣人「食」力驚人的五大時刻：

一、肯德基驚傳停賣蛋撻？網友一句話讓肯德基蛋撻銷量暴增 70%：號稱「被蛋撻耽誤的速食店」肯德基於2022年中突然發出聲明表示「將與蛋撻劃分界線」，讓許多粉絲超級崩潰。網友於社群發文提到自己發現foodpanda上有「肯德基蛋撻專賣店」，消息一出立刻引起搶購風潮，神助攻讓肯德基蛋撻在一周內銷量暴增70%，甚至同步帶動foodpanda平台上各式蛋塔商品銷量成長近1成。 二、飲料、早餐霸榜外送熱搜關鍵字！東部、離島愛嗑雞排：foodpanda 盤點全台灣各地消費者最常搜尋的關鍵字，無一例外都是由「飲料」與「早餐」雄踞熱搜關鍵字前兩名，進一步觀察各地熱搜關鍵字第三名則發現，全台多數縣市第三名皆為「火鍋」，只有東部（花蓮、台東）與離島（澎湖、金門）第三名是「雞排」，呈現出有趣的地域差異。 三、登台十週年 優惠碼「感恩十周年」使用次數達百萬次：foodpanda去年特別推出「感恩十周年」專屬優惠碼，優惠碼總使用次數竟達百萬次，勇奪2022年優惠碼冠軍！ 四、全脂鮮奶成pandamart熊貓超市深夜熱銷冠軍：有了pandamart熊貓超市，深夜臨時救急再也不擔心，從麵線到充電線，超多樣商品即時下定疾速到府。pandamart熊貓超市數據統計2022 年深夜時段訂單，發現竟然是全脂鮮奶最熱銷。 五、最愛叫外送的都在這！中壢區全台訂單最多：根據foodpanda統計，中壢區是2022年全台「最愛送」的行政區，經典台味、異國美食匯聚於此，選擇超多元且各有忠實擁護者。

2022年foodpanda五大日子 這幾天大家最喜歡叫foodpanda送

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