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7-ELEVEN首推「大吉大利柑橘風味拿鐵」 超萌橘子造型杯塞快收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，有機會獲得CITY系列飲品買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，有機會獲得CITY系列飲品買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供

新年的氣氛越來越濃烈，開運秘訣成為民眾熱門討論話題，7-ELEVEN宣布自1月11日起CITY CAFE推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，不只換上喜氣洋洋的兔年雪鈴兔杯，每杯更隨機贈送限量含「大」、「吉」、「利」字樣的立體橘子杯塞乙個，活動期間於7-ELEVEN App及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，不僅有機會獲得CITY系列飲品買1送1起優惠，7-ELEVEN App更限定加碼抽iPhone 14 Pro、限量亞萬紀念金鈔，陪伴大家開運迎新年。

台灣民眾愛嘗鮮，7-ELEVEN 掌握新春年節氛圍，更因應冬季為柑橘產季，特別搶先於年前推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」全新結構風味飲品，以黃金比例調和柑橘香，結合CITY CAFE拿鐵咖啡，啜飲每一口都可以品嚐到咖啡甘醇風味與柑橘果香交織的香甜滋味。

此外，每次推出都掀起民眾收藏風潮的造型杯塞，7-ELEVEN這次也特別客製限量32萬個立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，以「橘」與「吉」諧音創意發想，凡購買大吉大利柑橘風味拿鐵即可免費贈送「立體橘子杯塞」乙個，字樣款式隨機，送完為止。

為歡慶新品上市，7-ELEVEN自1月11日起至1月25日止，於7-ELEVEN App及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，會員每個帳號每天可於每個平台各參與2次刮刮樂抽獎活動，有機會獲得CITY系列飲品買1送1起優惠，使用7-ELEVEN App抽獎限定增加OPEN!兔年文創紅包袋免費送、指定OPEN!零食免費送等獎項。另外，7-ELEVEN App更獨家加碼完成指定任務抽iPhone 14 Pro、限量亞萬紀念金鈔，活動期間每兌換2次CITY CAFE優惠條碼，即可獲得1次抽獎機會，滿滿的新品及活動陪伴大家歡樂開運迎新年。　　　

7-ELEVEN App抽獎限定增加OPEN!兔年文創紅包袋免費送、指定OPEN!零食免費送等獎項。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN App抽獎限定增加OPEN!兔年文創紅包袋免費送、指定OPEN!零食免費送等獎項。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE杯身、杯套也同步換上新春新裝，以喜氣的紅色及年節元素設計CITY CAFE 2023兔年杯。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE杯身、杯套也同步換上新春新裝，以喜氣的紅色及年節元素設計CITY CAFE 2023兔年杯。圖／7-ELEVEN提供
大吉大利柑橘風味拿鐵每杯隨機贈送含「大」、「吉」、「利」字樣的限量立體橘子杯塞乙個。圖／7-ELEVEN提供
大吉大利柑橘風味拿鐵每杯隨機贈送含「大」、「吉」、「利」字樣的限量立體橘子杯塞乙個。圖／7-ELEVEN提供

柑橘 刮刮樂 開運

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