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動畫粉絲注意！看「咒術迴戰展」再抽日本大阪來回機票
日本動畫《咒術迴戰》在台灣人氣爆棚，深獲廣大粉絲喜愛，本次官方《咒術迴戰展》來台展出同時，因應國旅開放之際，展覽主辦單位聯合數位文創特別攜手台灣知名旅遊電商平台KKday，只要買票觀展就有機會抽中日本大阪來回機票！
為讓咒術迴戰粉絲在台灣看完展覽後，還可以安排行程飛到日本朝聖，主辦單位表示，即日起至2023年2月24日展覽開放期間，購買任一票種進入《咒術迴戰展》觀展，將有機會抽中KKday日本大阪來回機票乙份，活動大方一次將抽出5個名額，其中於KKday購買展覽票將抽出2個名額，每人、每張票限制參與抽獎僅有一次。
此外展場也推出多項展覽限定商品術式主題徽章、經典場景明信片、 角色ICON木質立牌及高人氣的咒骸娃娃，購票入場還贈送隨機特典角色學生證給粉絲蒐集，開展當周就掀起一波搶購潮。更多展覽活動資訊敬請追蹤展覽官方粉絲團查詢，詳細活動辦法請依官網說明為主。
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