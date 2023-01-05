全球最大米菲兔商店降臨九州！逾千種周邊還有超可愛咖啡廳

2023生肖輪到「兔子」的年份。而說到兔子，或許很多人會想到來自荷蘭，造型可愛的「米菲兔」。這隻誕生於1955年的兔子紅遍世界各地，近來日本長崎知名景點豪斯登堡，更是打造了米菲兔的商店、餐廳，讓粉絲可以盡情沉浸在米菲兔的世界之中。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，豪斯登堡在去年12月，新開設米菲兔的體驗商店與咖啡簡餐店「Nijntje商店」及「Nijntje Cafe」。「Nijntje」是荷蘭語中的米菲兔原文，商店內有超過一千種相關商品，包括娃娃、手帕、髮圈、餅乾等等，號稱是世界規模最大的米菲兔專賣店。

至於米菲兔造型咖啡簡餐店「Nijntje Cafe」則是從座椅、沙發抱枕，到上菜的餐點，通通都採用了米菲兔的造型，讓人可以在被這支可愛兔兔的療癒環境中，享用堅持採取九州在地食材製成的美味餐點。

米菲兔造型餐點，全採用九州當地食材烹調而成。圖擷自Jタウンネット

除此之外，園內還不時會舉辦米菲兔的相關活動，遊客們可以盡情和布偶裝的米菲兔玩耍、合照。身為米菲兔的忠實粉絲，絕對不能錯過這個位於本九州豪斯登堡，全世界最大的米菲兔景點。

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