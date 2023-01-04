搶年前採購潮 大江購物中心這5天卡友滿999送200

迎接年前採購潮，桃園大江購物1月5日起首5日推出「聯名卡卡友」消費滿999元送電子現金券200元，回饋達20%。

大江購物中心1月5日至1月21日展開年前採購優惠，像是居家必備吸塵器、除濕機以及禦寒的寢具等都是近期熱銷品項，活動期間推出大家電當日當筆消費滿萬元現折千元、小家電滿5,000元現折500元，各家電專櫃推出優惠組合吸客。近期還有SAMSUNG全品體驗館新進駐。

像是「三菱」日製智慧變頻除濕機原價31,900元、特價27,900元，再加贈大江禮券2,500元。「金安德森」天絲兩用被雙人床組原價23,800元、特價5,980元。大江購物中心指出，「正逢年前採購旺季，為了讓民眾更有餘裕採買，自1月15日起至1月28日將延長營業時間至晚間10點30分（1月21日除夕夜除外）。」

活動期間另有滿額加碼贈，家電、健康器材、珠寶及鐘錶等指定業種當日單筆消費滿5萬、10萬、20萬元，分別加碼贈送電子現金券800、2,000、5,000元。

除夕夜當天大江購物中心也精選館內數家主題餐廳延長營業，讓民眾不用費心張羅年夜飯，除夕夜當天包括瓦城泰國料理、時時香SHANN RICE BAR、TGI FRIDAYS、義式屋古拉爵、姜滿堂正宗韓國直火燒肉、Mo-Mo-Paradise壽喜燒將營業至晚間8點30分。

【大江購物中心春節連假營業時間】

1/15-1/20：11:00-22:30 1/21(除夕)：11:00-18:00部份餐廳另延長營業時間 1/22-1/28：11:00-22:30 1/29：11:00-22:00

SAMSUNG全品體驗館新進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供

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