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Le Creuset鐵粉準備衝 SOGO特賣會典藏鐵鍋3折到手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Le Creuset於1月5日至1月10限時6天在SOGO忠孝館12樓推出特賣會。圖／摘自Le Creuset Taiwan粉絲頁
Le Creuset於1月5日至1月10限時6天在SOGO忠孝館12樓推出特賣會。圖／摘自Le Creuset Taiwan粉絲頁

法國經典鍋具Le Creuset過年前夕在SOGO忠孝館推出特賣會，1月5日至1月10限時6天在12樓推出特賣，像是上萬元的典藏橢圓鐵鍋，折扣下來約3折左右就可買到，特賣會全場最低折扣1.6折起，Le Creuset的愛用者可趁此機會為新年換新鍋。

SOGO忠孝館Le Creuset特賣會，現場將精選各式繽紛色彩鍋款，熱銷經典鑄鐵鍋具包含：燉煮首選的鑄鐵圓鍋、適合中式爆炒料理的媽咪鍋、無水料理的淺底鍋、烤肉神器鐵烤盤、粉嫩的山茶花鍋，以及瓷器和調理配件，可把所需商品一次買齊。

配合年節氣氛，推出全新色系「水晶紫」，質感優雅紫色調為節慶應景，活動限定3.9折起；適合盛裝甜品的「迷你圓烤盅任選三件1,500元，「英式馬克杯350ml」任選三件1,200元、「義式咖啡杯」任選五件1,200 元。熱門的花型盤有超過30款新色可選擇。現場單筆消費滿額立即折抵，今年更加碼推出滿額好禮，單筆消費滿8,000元再送不鏽鋼料理工具或收納包，同時還有每日一物限量特惠。

【每日一物限量特惠】

1/5：淺底鐵鍋26 (水晶紫) 鋼頭原價15,000元，特價5,900元(限量30組)

1/6：花型盤附中式湯匙2入 (小) (糖果粉/海岸藍)原價2,580元，特價1,100元(限量120組)

1/7：圓鐵鍋22cm (馬賽藍)原價13,500元，特價5,500元(限量20組)

1/8：典藏橢圓鐵鍋25 (馬賽藍) 鋼頭原價13,500元，特價4,500元(限量26組)

1/9：圓鐵鍋18 (沙丘白)原價10,500元，特價3,500元(限量14組)

1/10：BIS圓鐵鍋18 (閃亮黃) 鋼頭內鍋白原價10,500元，特價3,500元(限量 10 組)

Le Creuset早餐小烤皿組5入、5色原價2,580元，特價1,290元。圖／SOGO提供
Le Creuset早餐小烤皿組5入、5色原價2,580元，特價1,290元。圖／SOGO提供
Le Creuset媽咪鐵鍋26(礦石藍)鋼頭原價16,000元，特價7,000元。圖／SOGO提供
Le Creuset媽咪鐵鍋26(礦石藍)鋼頭原價16,000元，特價7,000元。圖／SOGO提供
Le Creuset山茶花鐵鍋20(海岸藍)鋼頭原價13,500元，特價6,500元。圖／SOGO提供
Le Creuset山茶花鐵鍋20(海岸藍)鋼頭原價13,500元，特價6,500元。圖／SOGO提供
Le Creuset圓鐵鍋24(火焰橘) 原價15,000元，特價6,500元。圖／SOGO提供
Le Creuset圓鐵鍋24(火焰橘) 原價15,000元，特價6,500元。圖／SOGO提供

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