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台灣虎航聯手米其林綠星「小小樹食」 推全新機上餐

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣虎航今宣布和2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」聯手推出全新的蔬食機上餐。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今宣布和2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」聯手推出全新的蔬食機上餐。記者邱瓊玉／攝影

隨著疫情趨緩，航空業逐漸復甦，為了響應全球節能減碳與蔬食健康風潮，台灣虎航今宣布和2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」聯手推出全新的蔬食機上餐，分別是「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合，只要以特殊餐點價格加價購，就可在機上享用。

小小樹食是北市知名的蔬食餐廳之一，極具創意又充滿健康取向的菜色搭配，不僅深受茹素者喜愛，也吸引不少葷食者光顧。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，平常無肉不歡的兒子，自從吃過小小樹食後，反而常常會主動要求我帶他去吃，小朋友的口味是最誠實的，足見小小樹食的餐點真的厲害，也決定一定要和小小樹食合作。

小小樹食創辦人Jeffrey則說，當初創辦小小樹食，就是想要扭轉一般人對蔬食料理的刻板印象，讓吃蔬食不只是有益健康，更是美味可口的美食。這次與台灣虎航合作，也希望可以推廣小小樹食的蔬食理念讓更多人認識。

台灣虎航和小小樹食合作推出的機上餐組合，包括「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合。其中蟹黃豆腐貝殼麵利用「鹹蛋」來製作模擬蟹黃鮮甜口感的醬汁，將煮好的貝殼麵與雞蛋豆腐、娃娃菜、紅蘿蔔、芹菜以及毛豆翻炒，鋪上滿滿的起司後推入烤箱，是道口感層次豐富的貝殼麵。

至於墨西哥捲餅則是主廚Tim特別為台灣虎航調配的獨家料理，以墨西哥風味烤玉米，搭配酪梨、洋蔥、墨西哥辣椒以及青椒，放在抹上自製辣豆醬的薄餅上，撒上起司絲後加熱，濃郁又清爽的組合，保證讓人一口接一口。

即日起，虎迷就可以在台灣虎航官網上訂購與小小樹食合作的蔬食餐點，更多相關資訊請詳見活動頁(https://bit.ly/3PJSciS)。

台灣虎航推出全新的蔬食機上餐，即日起上台灣虎航官網就可訂購。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航推出全新的蔬食機上餐，即日起上台灣虎航官網就可訂購。記者邱瓊玉／攝影

台灣虎航 墨西哥 雞蛋

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