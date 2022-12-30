慶祝燒肉Smile受歡迎 築間市政店今起3天跨年抽美食加菜

跨年何處去？築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，因為獲得「網路溫度計」時事網路大數據分析平台公布為「全台20大單人燒肉店，排名第一推薦名店」集團為歡慶此殊榮，特別選定12月剛開幕的台中市政店，今起3天，凡消費套餐，即可抽美食，以感謝消費者支持，並用美食迎接新的一年。

築間餐飲集團說，凡消費套餐，即抽帝王蟹腳、野生龍蝦、特選A5和牛、伊比利豚、特上選牛舌、牛橫膈膜、巨無霸大草蝦等15個品項，獎品超過400個，且即刮即中，免費加菜。

位在台中市日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，看好小家庭圍爐商機，特別在除夕當天推出2至6人合菜，並依用餐人數規畫3款合菜菜單提供選擇，受到小家庭歡迎，開賣以來，除夕夜訂位已達8成。

丰盛町人員說，小家庭圍爐以2至6人為主，且這樣規模的聚餐愈來愈多。餐廳特別以大菜小做的精神，以台菜為基底，融合江浙菜的料理方式，除了古味土仔雞、貴妃牛肋腩、蟹肉巴可莉、家常白菜滷等經典招牌菜色，另外還新增蔥烤鯽魚、紅燒豬元蹄、五彩炒翠脆、紅蟳米糕、芽白雞湯、桃膠杏仁飲等手路菜，讓小家庭也能享受豐盛美味的圍爐宴。 位在台中市日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，看好小家庭圍爐商機，特別在除夕當天推出2至6人合菜。圖／丰盛町提供

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