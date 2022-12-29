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台中大遠百「童話派對甜點展」冬季療癒甜點大集合

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中大遠百即日起至1月7日推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」在11樓海洋互動區登場。圖／遠百提供
台中大遠百即日起至1月7日推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」在11樓海洋互動區登場。圖／遠百提供

2023跨年倒數，元旦連假即將到來，台中大遠百展集結多家人氣甜點，即日起至1月7日推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」在11樓海洋互動區登場，帶來冬季最甜蜜療癒的甜點。

「Fairy Tale Party童話派對甜點展」甜點店陣容，包含法式甜點「巴哈里」、人氣網購「天子舒芙蕾」、奶酥控最愛「滿滿奶酥」、英國風「IWS愛望英國糖果屋」、「幸福烘焙」、「橫山」、「蛋白工坊」、「王子神谷」、「星球工坊」、「Cookie886」等甜點店。

於台中大遠百「Fairy Tale Party童話派對甜點展」期間，憑甜點展當日不限金額發票至館內指定餐廳消費即享專屬優惠，像是ALESSI CAFÉ指定咖啡品項外帶享5折、bb.q chicken享沁香啤酒買一送一、山頭火消費達低消贈飲品任選一杯等；此外，憑配合餐廳不限金額發票至甜點展消費即享全場9.5折優惠。

另外，台中大遠百迎新生日慶將在12月31日至1月18日登場，推出百貨服飾滿5,000送500十足券、保健器材單筆滿5,000送500十足券、國際精品單櫃滿1萬送500十足券、大家電單筆滿1萬送1,000十足券；針對信用卡則推出12大指定銀行於百貨服飾消費單筆分六期滿5,000送200、1萬送500；11大指定銀行於數位3C(含APPLE)/MUJI單筆分六期滿1萬送500。

台中大遠百年度春節福袋於1月9日正式預購，憑全館當日單筆消費滿888元發票，加2千元現金與HAPPY GO卡即可購買。每卡每人限購ㄧ份，福袋內容有2,200元商品券以及福袋驚喜抽獎券一張，將在1月22日大年初一下午三點舉辦福袋抽獎，頭獎為16.8萬商品券。

「滿滿奶酥」香濃奶酥兩罐原價960元，禮盒價888元。圖／遠百提供
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天子舒芙蕾蛋糕任選一盒＋窯烤舒芙蕾餅乾一盒原價1,760元，推薦價1,500元。圖／遠百提供
天子舒芙蕾蛋糕任選一盒＋窯烤舒芙蕾餅乾一盒原價1,760元，推薦價1,500元。圖／遠百提供
台中大遠百即日起至1月7日攜手多家甜點店推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」。圖／遠百提供
台中大遠百即日起至1月7日攜手多家甜點店推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」。圖／遠百提供
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台中大遠百即日起至1月7日攜手多家甜點店推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」。圖／遠百提供
台中大遠百即日起至1月7日攜手多家甜點店推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」。圖／遠百提供
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台中大遠百即日起至1月7日攜手多家甜點店推出「Fairy Tale Party童話派對甜點展」。圖／遠百提供
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