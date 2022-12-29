康是美「卡娜赫拉的小動物福袋、福箱」 元旦限量開賣

即將跨入新的一年，是否期許一個全新的出發呢？康是美於新年時節攜手超夯人氣肖像「卡娜赫拉的小動物」推出新春福袋、福箱，共計限量27,000組，除了超可愛的包裝之外，更有機會獲得市價89.9萬元的MG HS 1.5T旗艦版、iPhone 14 Plus 128GB（不挑色）、iPhone 14 128G（不挑色）、LG StanbyME閨蜜機等大獎；另有集好禮活動，購買「新春福袋／福箱」，每袋附贈刮刮卡，集滿「康、是、美」3個字，即可免費兌換Apple Watch Ultra（不挑色）。

今年康是美新春福袋、福箱共有4款，預計2023年1月1日起推出，共限量27,000組，2款「喜兔賀歲福袋」每組售價499元、2款「喜兔趣旅行手提福箱」每組售價888元，內含市價近千元商品，包括醫美活泉水、美妝用品、面膜、精華液到日用品等，且皆附贈刮刮卡；其中2款福箱更為今年全新推出的組合，每款福箱內含5項精選隨機商品及2張刮刮卡，福箱包裝設計結合野餐籃及旅行箱，更具實用性，搭配卡娜赫拉的小動物限定圖素，粉絲絕對要快衝搶購。

康是美即日起至2023年1月17日推出千件指定商品任選買1送1，指定彩妝85折，消費滿588元加送花漾美姬新翹力濃密防水睫毛膏（市價390元，數量有限送完為止），指定染髮、護髮、造型商品任2件送30現金折價券，指定臉部保養消費滿777元送120現金折價券，指定清潔用品消費滿299元送30現金折價券；2023年1月2日至1月17日會員購買指定商品消費滿666元送60元現金折價券。 康是美「喜兔趣旅行手提福箱」限量推出2款，每組售價888元，14吋大容量手提行李箱輕巧好攜帶。圖／康是美提供 康是美新春福袋、福箱共推出4款，2023年1月1日起限量搶購，實體門市與網路e-Shop門市皆有販售。圖／康是美提供 康是美康是美「喜兔趣旅行手提福箱」每組售價888元，內含5樣隨機美妝商品及刮刮卡2張，開袋立即刮、袋袋有獎，限量售完為止。圖／康是美提供

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