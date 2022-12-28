全家便利商店「2023福兔好運福袋」元旦限量開賣！頭獎實領300萬現金
迎新春就是要買福袋試手氣，全家便利商店於元旦（2023年1月1日）起開賣「2023年福兔好運福袋」，頭獎推出業界首見實領300萬現金，刷新過往福袋獎項等級，貳獎還有價值150萬元以上的A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬、長榮航空亞洲航線機票來回等多項觀光旅遊大獎。全家便利商店「2023年福兔好運福袋」每袋售價200元，共有12種超值零食、飲料組合、加碼贈品以及抽獎券，限量95萬份；不想出門的消費者，2023年1月6日至1月12日使用foodpanda購買福袋，輸入「全兔似錦」優惠碼，即可享有消費滿329元折66元，相當於83折優惠。
全家便利商店自2015年領先同業推出春節福袋，每年推出的內容都引起消費者熱烈討論，迅速搶購一空。為回應消費者熱烈支持，「2023年福兔好運福袋」再加量至95萬份，預估將創造2億元業績、再掀排隊搶購潮。全家便利商店「2023年福兔好運福袋」除了過年必備澎拜零食及飲料外，星級重點抽獎券內容更創下史無前例紀錄，重磅推出業界首見實領300萬現金頭獎，抽中可一人獨得，實現春節財富自由；貳獎也有價值150萬元以上的A180 AMG LINE賓士車2台。
適逢疫後開放跨境觀光，「2023年福兔好運福袋」參獎至玖獎更推出東南旅遊金20萬、全盈儲值金10萬、長榮航空亞洲航線機票來回、iPhone 14、Tiffany手鍊等多樣超值獎項；開袋即中好禮也不馬虎，保溫瓶、收納包通通有，還有蝦皮購物、foodpanda、肯德基等優惠折價券。
看準IP聯名商機，全家便利商店除了推出95萬份「2023年福兔好運福袋」之外，更與美樂蒂、布丁狗、兔巴哥、崔弟、馬來貘合作，加碼推出6款肖像福袋，將於2023年1月11日開始販售，每款肖像福袋皆有專屬周邊商品及抽獎券；肖像福袋不僅外型可愛、周邊實用，抽獎券也加碼，購買肖像福袋並登錄序號，即有機會再抽中專屬特獎現金100萬，還有蝦皮商城購物消費滿499折40元的專屬優惠券。
399元肖像福袋款式以美樂蒂、布丁狗、馬來貘圖案結合摺疊收納箱及可裝個人隨身物品的果凍包，成為居家收納好幫手，共限量6萬組；699元肖像福袋共有兔巴哥、崔弟2款特製福袋，以伸縮收納籃為包裝，蓋子可變身為小餐桌，並內含餐盤及果凍包，共限量4萬組；999元肖像福袋則有馬來貘摺疊推車、零錢包與果凍包，讓粉絲用黑白純淨色系打造質感生活，限量1萬組。
3C、公仔迷也有福袋驚喜，全家便利商店攜手PQI、Miravivi、野獸國推出共3款品牌聯名福袋，價格為499、599元，內含造型行動電源、藍芽耳機等3C好禮，以及眾多可愛授權小物與公仔，例如小熊維尼造型藍牙喇叭、迪士尼USB小夜燈、三眼怪公仔，共限量38,500份。
全家便利商店Let’s Café、私品茶也同步換上春節限定新杯款，以兔年搭配財神打造喜氣洋洋的氛圍。此外，因應歲末年終，尾牙、年節紅包等送禮需求，全家便利商店再攜手國插Cherng推出馬來貘2款「one貘好運卡」，以「one貘好運」諧音祈求新的一年好運再one more，每張「one貘好運卡」售價200元，內含200元商品禮物卡與最高200元加碼購物金，可於全台4,100間全家便利商店店鋪兌換等值商品，是歲末春節送禮的好選擇。
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