全聯兔年福袋初一開賣 狂抽3台豪華電動車、59份國外機票 大潤發同步搶購

每年都開賣即秒殺的全聯福袋，兔年再創紀錄，實體門市首度祭出3台夢幻電動名車大獎，有機會抽到「Porsche Taycan」、「TESLA Model Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」3台話題豪車，總價值挑戰歷年最高額近826萬，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票；另外，全聯小時達大年初一同步推出線上福箱，狂送百萬旅遊金、熱門景點雙人機票，線上線下總計送出59份機票大獎，且不僅在全聯超過1,100間門市可買到福袋、小時達可免出門搶訂福箱，更首度攜手大潤發20間門市也能一起搶購，新年試手氣，助民眾解封放飛出遊。

全聯今年實體門市與大潤發門市自2023年1月22日大年初一上午9點同步開賣限量福袋，有3種不同規格，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」，與首次推出4,200元明星愛用的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，分別內含1、7、14組抽獎序號，以及多種實用商品、年節用品，還有首次登場的福利熊六福星萬用筆記本6入等，還有聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22,000元。特別推薦宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，走春旅遊最佳去處，另外，購買萬國福箱還能獲得首次推出的福利熊旅遊收納袋5件組，搭配行李箱幫你備妥出國好物。3款總共推出超過147,000個福袋，預計發行23萬組抽獎序號。

不想出門排隊的民眾，也可以在家拼手速，今年特別推出「小時達兔年線上福箱」，隨附「懶散兔與啾先生」大容量購物袋，以及初雪美姬白米等多款好吃、實用商品，福箱內還有全聯線上購指定商品優惠券、華航折扣碼、foodpanda專屬購物金等好康。獎項則以環遊世界為主題，頭獎將送出旅遊基金現金100萬，同時也首度與中華航空合作抽機票，紐約、倫敦、東京、首爾、峴港雙人機票全都送，還有Gogoro VIVA MIX、Georg Jensen Travel 29吋行李箱等133個豐富獎項。2023年1月22日大年初一上午10點起，可於全聯小時達或foodpanda上搶購，共有25,000個福袋，每袋售價588元，內容物總價值超過1,200元。使用全支付購買小時達福袋，還有機會再拿加碼獎，最高可額外獲得10萬全點。