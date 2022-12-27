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全聯兔年福袋初一開賣 狂抽3台豪華電動車、59份國外機票 大潤發同步搶購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯兔年福袋祭出夢幻3頭獎，一次送3台電動名車創紀錄。圖／全聯福利中心提供
全聯兔年福袋祭出夢幻3頭獎，一次送3台電動名車創紀錄。圖／全聯福利中心提供

每年都開賣即秒殺的全聯福袋，兔年再創紀錄，實體門市首度祭出3台夢幻電動名車大獎，有機會抽到「Porsche Taycan」、「TESLA Model Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」3台話題豪車，總價值挑戰歷年最高額近826萬，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票；另外，全聯小時達大年初一同步推出線上福箱，狂送百萬旅遊金、熱門景點雙人機票，線上線下總計送出59份機票大獎，且不僅在全聯超過1,100間門市可買到福袋、小時達可免出門搶訂福箱，更首度攜手大潤發20間門市也能一起搶購，新年試手氣，助民眾解封放飛出遊。

全聯今年實體門市與大潤發門市自2023年1月22日大年初一上午9點同步開賣限量福袋，有3種不同規格，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」，與首次推出4,200元明星愛用的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，分別內含1、7、14組抽獎序號，以及多種實用商品、年節用品，還有首次登場的福利熊六福星萬用筆記本6入等，還有聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22,000元。特別推薦宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，走春旅遊最佳去處，另外，購買萬國福箱還能獲得首次推出的福利熊旅遊收納袋5件組，搭配行李箱幫你備妥出國好物。3款總共推出超過147,000個福袋，預計發行23萬組抽獎序號。

不想出門排隊的民眾，也可以在家拼手速，今年特別推出「小時達兔年線上福箱」，隨附「懶散兔與啾先生」大容量購物袋，以及初雪美姬白米等多款好吃、實用商品，福箱內還有全聯線上購指定商品優惠券、華航折扣碼、foodpanda專屬購物金等好康。獎項則以環遊世界為主題，頭獎將送出旅遊基金現金100萬，同時也首度與中華航空合作抽機票，紐約、倫敦、東京、首爾、峴港雙人機票全都送，還有Gogoro VIVA MIX、Georg Jensen Travel 29吋行李箱等133個豐富獎項。2023年1月22日大年初一上午10點起，可於全聯小時達或foodpanda上搶購，共有25,000個福袋，每袋售價588元，內容物總價值超過1,200元。使用全支付購買小時達福袋，還有機會再拿加碼獎，最高可額外獲得10萬全點。

另外，為感謝騎士於初一當天支援小時達福箱外送，年初一當天騎士只要出示手機單號，即可獲得小時達開工紅包1份，內含200元小時達折價券，騎士重複接單可重複領取，限量3萬5,000份，送完為止。

買全聯福袋就可以擁有兔年福利熊相關文創品。圖／全聯福利中心提供
買全聯福袋就可以擁有兔年福利熊相關文創品。圖／全聯福利中心提供
全聯全台門市超過14萬個福袋，2023年1月22日上午9點開搶。記者黃筱晴／攝影
全聯全台門市超過14萬個福袋，2023年1月22日上午9點開搶。記者黃筱晴／攝影
全聯推出福利熊兔年生肖福袋，粉色造型超可愛。記者黃筱晴／攝影
全聯推出福利熊兔年生肖福袋，粉色造型超可愛。記者黃筱晴／攝影
小時達與知名插畫家「懶散兔與啾先生」，推出聯名限量福袋商品。圖／全聯福利中心提供
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購買任一款萬國福箱還能獲得首次推出的福利熊旅遊收納袋5件組，出差、旅遊超級實用。記者黃筱晴／攝影
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全聯首次與中華航空合作，線上線下共推出59份機票大獎。記者黃筱晴／攝影
全聯首次與中華航空合作，線上線下共推出59份機票大獎。記者黃筱晴／攝影
小時達兔年線上福箱2023年1月22日大年初一上午10點起於全聯小時達、foodpanda線上搶購，數量共有25,000個，每袋售價588元。記者黃筱晴／攝影
小時達兔年線上福箱2023年1月22日大年初一上午10點起於全聯小時達、foodpanda線上搶購，數量共有25,000個，每袋售價588元。記者黃筱晴／攝影
萬國通路13吋手提箱福袋售價700元，有藍色、亮銀河紅兩款各限量11,000個，加上聚寶好物總價值約6,360元，還有7組抽獎序號。記者黃筱晴／攝影
萬國通路13吋手提箱福袋售價700元，有藍色、亮銀河紅兩款各限量11,000個，加上聚寶好物總價值約6,360元，還有7組抽獎序號。記者黃筱晴／攝影
「福利熊兔年生肖福袋」售價300元，使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，含聚寶好物總價值約1,328元，內含一組抽獎序號，限量122,000個。記者黃筱晴／攝影
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