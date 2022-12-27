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盤點7大飯店伴手禮 將經典、在地化作可口美點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「鳳凰微醺禮盒」與「鳳凰午茶禮盒」即日起開放預購。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
「鳳凰微醺禮盒」與「鳳凰午茶禮盒」即日起開放預購。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

新年到，星級飯店搶攻送禮市場，今年主要鎖定「經典」，將飯店招牌納入禮盒，包括年節必備的甜品糕點、XO醬等，當然也不乏創意聯名與俏皮新點子，選擇多樣又豐富。

老爺酒店集團旗下5家飯店打造13款結合在地特色的聯名禮盒，除了人氣商品老爺牛軋糖外，此次也加入台灣首位WBrC冠軍Chad Wang的特色咖啡，以及橫掃國際台灣在地雞尾酒品牌WAT商品推兔年限定禮盒；新品「巧酥跳跳糖」最是可愛，選用滑順濃郁的比利時巧克力為基底，內層灑入跳跳糖，可感受躍動的新口感。

各地老爺酒店也端出在地與創意的結合，例如知本老爺酒店與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，將台東味復刻進傳統年節裡；新竹老爺酒店則將客家的特色飲品「擂茶」與杏仁堅果結合，創作出擂茶堅果酥；台南老爺行旅的「祝好年」內含5款在地特色商品，有平安招財龜、鮪魚糖等。

凱撒飯店連鎖走向時尚，推出的「新春豐彩禮盒」以年度代表色活力洋紅為主色，盒裝嚴選6款春節應景的茶點零食，中西皆備且各有吉祥寓意。

天成飯店集團集旗下飯店招牌，推出5款年節禮盒，包括手作黃金XO醬、臘味蘿蔔糕XO醬、璀璨迎春蛋黃酥與酥餅，及內含高檔烏魚子的花團錦簇等年節禮盒。

台南遠東香格里拉將醉月樓歷年熱賣的中式傳統禮盒升級開賣，「醉月雙醬禮盒」內含香辣頂級X.O醬及招牌秘製剁椒醬；另一款「鴻圖大展雙糕禮盒」內含帶有松露獨特迷人香氣的「團圓松露菌菇蘿蔔糕」與色彩吸睛的「鴻運到來紫薯甜年糕」。一樓品香坊也有多款蛋黃酥與蛋糕禮盒，最妙的滋味是以茉莉花茶為基底的創意風味綠豆椪。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜主打「富貴三糕」年糕禮盒，由點心團隊純手工蒸炊三款鹹甜粵式年糕，包含臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、丹荔流金年糕。另有結合臘味蘿蔔糕與手工XO醬的「粵式迎春」禮盒，「寒舍食譜XO醬」也可單入購買。

誠品行旅今年匯集5款年節伴手禮，首推3款全新單品，包括集結川椒滷牛筋、川椒米血糕、滷水花生與蜜汁豆干等4款經典小食的「聚聚滷味」禮盒；象徵財源滾滾的「雪菜松露水餃」；滿溢奢華海味的「聚聚干貝XO醬」。人氣商品「炙燒和牛頰牛肉麵」與「牛肉澄清湯細粉」也同步開賣。

長榮鳳凰酒店(礁溪)則全新推出「鳳凰微醺禮盒」與「鳳凰午茶禮盒」，以獨特設計的鳳凰行李箱，盛裝台灣原創雞尾酒品牌，與來自香港、新加坡的亞洲經典伴手禮，滿載著對於自由探索的旅行想望。

知本老爺酒店與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，推出聯名禮盒。圖／老爺酒店集團提供
知本老爺酒店與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，推出聯名禮盒。圖／老爺酒店集團提供
看準年節送禮市場需求，誠品行旅推出「五寶聚春」春節禮盒。圖／誠品行旅提供
看準年節送禮市場需求，誠品行旅推出「五寶聚春」春節禮盒。圖／誠品行旅提供
凱撒飯店連鎖新春豐彩禮盒。圖／凱撒飯店連鎖提供
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台南遠東香格里拉品香坊年節全新上市「玉兔迎春綠豆椪禮盒」，內含原味與茉莉花茶綠豆椪。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉品香坊年節全新上市「玉兔迎春綠豆椪禮盒」，內含原味與茉莉花茶綠豆椪。圖／台南遠東提供
天成飯店集團「禮遇貴人」年節伴手禮。圖／天成飯店集團提供
天成飯店集團「禮遇貴人」年節伴手禮。圖／天成飯店集團提供
台北寒舍艾美寒舍食譜推出「富貴三糕」年糕禮盒。圖／台北寒舍艾美提供
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