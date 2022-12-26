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五星主廚私房年菜3千有找！復興空廚減塑包材環保過年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星級主廚的私房菜即起開放預約，還可享早鳥優惠。圖／中保科技集團提供
星級主廚的私房菜即起開放預約，還可享早鳥優惠。圖／中保科技集團提供

被網友稱為「最狂CP值」的復興空廚金兔年菜登場，來自五星級主廚的私房年菜，除了美味快速上桌之外，今年也響應環保議題、採減塑包材；即起預約可享早鳥優惠85折，豐美年菜3千有找。

中保科技集團旗下關係企業復興空廚，金兔年再推創意年菜，其中，考量台灣人喜歡圍爐歡聚，年節少不了火鍋，今年即以方便簡易的復熱概念，推出「財兔到家酸菜白肉鍋」。以自然發酵的秘製酸白菜鍋底為主角，網羅名店蛋餃、川丸子、芋頭貢丸與頂級豬五花等火鍋必吃好料，回到家只須花點時間準備，即可澎派上桌，暖呼呼圍爐呷好料。即日起至2023年1月6日訂購，可享早鳥價85折，6道菜3千元有找，若至中保無限家網站訂購，還有機會抽中大阪來回雙人機票。

星級主廚推薦的「閤家安康福兔臨門組」，則包含團隊特製的團圓富貴雞、蜜汁豬肋排、泰式檸檬石斑魚、臘味糯米飯、福祿雙喜燴時蔬等；最推肉質細嫩鮮嫩的富貴全雞，不僅是年節好兆頭，搭配主廚祕製香料油包，風味極佳，也可作為年節的祭祀品，省去上班族料理採購的諸多麻煩。

除了料理講求健康、食安、星級美味，復興空廚今年也力求減塑與避免過度包裝，外箱以福兔與財兔為設計主題，打造出饒富趣味的「財福雙至」春聯意象。在食品包材上，特色外箱以紅白相間的大型環保提袋為承載，一方面便於開箱後提取，也能減少塑料分裝；除了附上一張總覽菜色與復熱說明外，每一款特色料理包裝上都有獨立標示，利於辨認，也讓民眾有贈禮或自用等更多彈性選擇。

即日起到2023年1月6日，只要在全新B Terminal官網下單，都可享有早鳥優惠價，原價3,400元的「闔家安康福兔臨門A組」、優惠價2,888元；原價3,168元的「熱鬧滾滾財兔到家B組」、特價2,688元。兩組一起下單，還可享總價5,576元的超值優惠，以及外加美味法式檸檬花塔。

訂購及相關資訊可查B Terminal官網：https://www.b-terminal.com.tw/；中保無限家：https://www.livingplus.com.tw/shop/shop

星級主廚的私房菜，也能方便快速的端上自家年節餐桌。圖／中保科技集團提供
星級主廚的私房菜，也能方便快速的端上自家年節餐桌。圖／中保科技集團提供
年菜提袋環保有質感。圖／中保科技集團提供
年菜提袋環保有質感。圖／中保科技集團提供
湯濃味鮮之外，富貴全雞也可作為年節的祭祀品，省去上班族料理採購的諸多麻煩。 。圖／中保科技集團提供
湯濃味鮮之外，富貴全雞也可作為年節的祭祀品，省去上班族料理採購的諸多麻煩。 。圖／中保科技集團提供

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