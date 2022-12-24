免出國吃日本A5和牛 新竹燒肉餐廳加碼當月壽星優惠

明天就是耶誕節，不少人會選擇和親朋好友吃大餐過節。位於新竹科學園區附近的新竹市阿彤北和牛海鮮燒肉新竹總店主打免出國就能吃到來自日本的頂級A5和牛，搶攻科技人的味蕾，業者配合耶誕佳節推出消費滿額送品牌保溫瓶，還有當月壽星鮑魚海鮮總匯拼盤贈禮等，有吃有拿要讓消費者歡樂滿足過耶誕佳節。

該間和牛燒肉餐廳主打不用出國也能吃到日本知名產地、具履歷證書的頂級A5和牛，還有冷藏現點現切美國安格斯黑牛精選各部位牛肉定食套餐澳洲和牛莎朗上蓋（俗稱老饕肉），每人都有專用的小烤盤，可以自己掌控牛肉熟度。

不吃牛的消費者，也可以選擇西班牙伊比利豬、松阪豬、羊梅花、生食級海鮮拼盤等定食選擇多元；為讓客人滿足吃飽，不僅有清炒高山高麗菜、冠軍米吃到飽、鮮魚味噌湯或牛肉筋膜湯、自助飲料區咖啡、各式飲料喝到飽。

出身半導體業的老闆喜歡美食，希望客人來到餐廳用餐有家的感覺，不僅挑選食材料理用心，每名服務生也都能在桌邊提供示範烤服務；店內也巧思設計排煙設備，採用無塵室設備材質，希望消費者用晚餐可以擺脫油煙感覺，吃得更加沒有負擔。