聽新聞
test
0:00 / 0:00
免出國吃日本A5和牛 新竹燒肉餐廳加碼當月壽星優惠
明天就是耶誕節，不少人會選擇和親朋好友吃大餐過節。位於新竹科學園區附近的新竹市阿彤北和牛海鮮燒肉新竹總店主打免出國就能吃到來自日本的頂級A5和牛，搶攻科技人的味蕾，業者配合耶誕佳節推出消費滿額送品牌保溫瓶，還有當月壽星鮑魚海鮮總匯拼盤贈禮等，有吃有拿要讓消費者歡樂滿足過耶誕佳節。
該間和牛燒肉餐廳主打不用出國也能吃到日本知名產地、具履歷證書的頂級A5和牛，還有冷藏現點現切美國安格斯黑牛精選各部位牛肉定食套餐澳洲和牛莎朗上蓋（俗稱老饕肉），每人都有專用的小烤盤，可以自己掌控牛肉熟度。
不吃牛的消費者，也可以選擇西班牙伊比利豬、松阪豬、羊梅花、生食級海鮮拼盤等定食選擇多元；為讓客人滿足吃飽，不僅有清炒高山高麗菜、冠軍米吃到飽、鮮魚味噌湯或牛肉筋膜湯、自助飲料區咖啡、各式飲料喝到飽。
出身半導體業的老闆喜歡美食，希望客人來到餐廳用餐有家的感覺，不僅挑選食材料理用心，每名服務生也都能在桌邊提供示範烤服務；店內也巧思設計排煙設備，採用無塵室設備材質，希望消費者用晚餐可以擺脫油煙感覺，吃得更加沒有負擔。
業者因應12月耶誕檔期，來店單筆消費滿額2888元贈象印One touch 480ml 保溫杯限量送完為止；凡壽星當月來店用餐，同桌消費滿額2000元，出示證件，就招待一盤壽星贈禮鮑魚海鮮拼盤，活動可同時累計併領。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言