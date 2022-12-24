歲末年終吃春酒！網友熱議尾牙活動排名出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「尾牙活動」相關話題，帶您了解網友熱議的尾牙活動有哪些。

年關將近，各公司行號開始陸續規劃操辦尾牙聚會，準備好好慰勞辛勤工作整年的員工，而對於員工來說，終於又迎來了一年的尾聲，究竟今年的尾牙上又有什麼樣的活動等著自己呢？

趣味「抽獎」給員工滿滿驚喜感 「聚餐吃飯」提升團隊向心力

▲網友熱議TOP8尾牙環節 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「尾牙」的相關話題討論，可以發現「抽獎」是許多網友最期待的熱門活動，不少人表示抽獎過程中的驚喜感可以讓活動更加有趣。有民眾就在參加完尾牙後，興奮分享自己公司的「每個獎項都很優質，還有取名字超好笑」，提到像是名為「不跟別人獎」的Airpods、「老婆一直獎」的iRobot和「人人都想獎」的switch，豐富獎項和逗趣名稱讓網友紛紛羨慕留言「感覺尾牙氣氛很好，老闆也很用心」、「公司有缺人可以找我嗎」。除了令人嚮往的禮物外，也有民眾表示曾經抽到過不適合自己的獎品，如有網友「光頭卻抽到吹風機」、「剛買iPhone12又抽到一隻」等，哭笑不得的同時，也將逗趣經歷分享給網友同樂。

此外，「聚餐吃飯」也是尾牙少不了的重要環節，不少公司會選擇在高檔餐廳或飯店吃春酒，讓員工每年都很期待歲末的豐盛菜色與美味佳餚。一位網友就在討論區分享自己的論點，表示「年終尾牙就是要吃好料犒賞自己，充完電後再設下對明年的期許」，認為公司可以藉由聚餐拉近勞資間的關係，提升大家對工作的向心力；另外也有民眾將尾牙料理拍照記錄成食記，曬出誘人和牛照片，讓網友垂涎表示「如果可以吃這種好料，工作絕對加倍努力」，並十分嚮往會用心舉辦尾牙聚餐的公司。

而年終「領紅包」則是大家公認最期待的環節，不僅能夠愉悅身心，也可以為自己的荷包增添厚度。日前一名網友就在社群平台發文寫道「分手隔天眼睛哭超腫去參加尾牙，結果強運抽中兩次5000元」，傷感的心情也被喜氣紅包驅散；不少網友更是踴躍分享經驗，如「總經理說上臺獨唱給紅包，我搶下麥克風還沒唱到副歌，董事長就趕快塞錢拜託我下台」，公司的歡樂氣氛讓其他人直呼羨慕。

你所屬公司的尾牙活動也值得期待嗎？最重要的還是能夠在活動中玩得盡興、徹底釋放一年以來的壓力，在年終與共同打拼的夥伴一起享受歲末年終的歡慶時刻！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》