家樂福青森蘋果線上線下同步開賣 大潤發推草莓季甜點
每逢12月就是香甜多汁的日本青森蘋果上市開賣，位於日本本州最北端的青森縣，產地擁有得天獨厚的地型及氣候，土壤肥沃且充足的降雨量以及日夜較大溫差氣候，造就蜜甜可達14度酸度適中又多汁的青森蘋果，透過細膩的栽培照護，無上蠟洗淨就可連皮食用。家樂福特別引進青森小蜜心蘋果、金星蘋果、世界一蘋果、慕姿（陸奧）、蜜富士、王林共6款青森蘋果，即日起顧客可在家樂福量販/超市店鋪與線上平台（線上購物/家速配）選購，恰逢明年農曆春節1月中旬就提前報到，現在正是採購最佳時機！
家樂福第一波上架首推「小蜜心蘋果禮盒」，擁有夢幻品種林間寶石著稱，全程栽種採不套袋方式栽培，在陽光直射沐浴下，產生結蜜形成蜜芯，糖度可達14度蜜腺含量幾乎達全果70%，季節限定數量有限，錯過就要再等明年。為了滿足顧客對青森蘋果與農特產的喜愛，家樂福在明年1月農曆新年前將持續推出來自日本青森農特產禮盒商品、100%果汁原汁等商品供喜愛蘋果的民眾選購。
另外一個冬天的重頭戲，就是讓人少女心噴發的就是鮮嫩欲滴的酸甜草莓，大潤發草莓季即日起再度隆重登場，一次推出10款夢幻草莓甜點，皆使用本土在地大湖草莓作為原料，售價25～180元超親民，讓你一路開吃到3月底。今年共有3款新品推出，包括「草莓慕斯杯」、「草莓蛋糕捲」，還有加上熱帶水果慕斯與果凍的「熱帶水果慕斯杯」；另外，去年銷量雙冠王「雪莓娘」、「草莓奶醬蛋糕」也再度回歸，還有經典不敗的「草莓大福」、「草莓塔」、「草莓北海道牛奶蛋糕」、「草莓泡芙」，以及「草莓奶酪」，草莓控千萬別錯過。即日起至2023年1月4日同步推出台灣大湖二號草莓，特價單盒89元，讓甜蜜的冬季水果為你帶來滿滿節慶氛圍。
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