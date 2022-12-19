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全聯限時獨賣！桂冠酒釀芝麻湯圓組迎冬至熱熱吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯獨家推出桂冠酒釀芝麻湯圓組，售價189元。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出桂冠酒釀芝麻湯圓組，售價189元。圖／全聯福利中心提供

近日氣溫驟降，迎接冬至特別有氣氛，全聯福利中心自即日起至12月22日推出眾多應景湯圓，特別推薦全聯獨家「桂冠酒釀芝麻湯圓組」，是由桂冠攜手日本服飾品牌UNIQLO推出限定款聯名包裝，以經典芝麻湯圓搭配甜酒釀湯底，藉由天然發酵的酒釀搭配橘子果肉，帶來充滿米香與果香的層次風味。全新登場的還有「桂冠湯圓麻吉組」一包就擁有芝麻、花生兩種最經典的口味，還附上花生粉、芝麻粉，湯圓煮熟裹粉吃別有一番風味。

除了經典不敗的傳統風味，全聯還推出多款特殊風味讓民眾嚐鮮，包括「連珍椰香芋頭湯圓」全台限量12,000包、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」、「Kenji健司 × 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」等話題商品。另外，像是冬至吃湯圓的相關商品也祭出優惠，好比金蘭雪花釀，單罐特價86元，2罐特價165元；生活良好紅豆調理包，單包特價59元，2包109元。針對喜歡鹹湯圓的消費者也有簡單覆熱的「家傳鮮肉水晶湯圓」可選擇，買回家自行添加茼蒿、香菇就可品嚐道地的客家風味湯圓。

除了買回家與家人一同團圓吃，冬至時刻也適合透過更現代的方式為遠方親友送上貼心祝福，PXGo!全聯線上購「分批取館」即日起至12月22日推出購買指定湯圓商品，轉贈1件即回饋50福利點；全聯小時達則只要輸入優惠代碼「SWEET」，湯圓專區滿300折20元。

桂冠湯圓麻吉組，售價99元。圖／全聯福利中心提供
桂冠湯圓麻吉組，售價99元。圖／全聯福利中心提供
連珍椰香芋頭湯圓，全台限量12,000包，想嚐鮮手腳要快。圖／全聯福利中心提供
連珍椰香芋頭湯圓，全台限量12,000包，想嚐鮮手腳要快。圖／全聯福利中心提供
家傳鮮肉水晶湯圓，原價109元，特價99元。圖／全聯福利中心提供
家傳鮮肉水晶湯圓，原價109元，特價99元。圖／全聯福利中心提供

湯圓 桂冠 冬至

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