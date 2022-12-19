全聯限時獨賣！桂冠酒釀芝麻湯圓組迎冬至熱熱吃

近日氣溫驟降，迎接冬至特別有氣氛，全聯福利中心自即日起至12月22日推出眾多應景湯圓，特別推薦全聯獨家「桂冠酒釀芝麻湯圓組」，是由桂冠攜手日本服飾品牌UNIQLO推出限定款聯名包裝，以經典芝麻湯圓搭配甜酒釀湯底，藉由天然發酵的酒釀搭配橘子果肉，帶來充滿米香與果香的層次風味。全新登場的還有「桂冠湯圓麻吉組」一包就擁有芝麻、花生兩種最經典的口味，還附上花生粉、芝麻粉，湯圓煮熟裹粉吃別有一番風味。

除了經典不敗的傳統風味，全聯還推出多款特殊風味讓民眾嚐鮮，包括「連珍椰香芋頭湯圓」全台限量12,000包、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」、「Kenji健司 × 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」等話題商品。另外，像是冬至吃湯圓的相關商品也祭出優惠，好比金蘭雪花釀，單罐特價86元，2罐特價165元；生活良好紅豆調理包，單包特價59元，2包109元。針對喜歡鹹湯圓的消費者也有簡單覆熱的「家傳鮮肉水晶湯圓」可選擇，買回家自行添加茼蒿、香菇就可品嚐道地的客家風味湯圓。