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「臭豆腐起司漢堡」神搭配！貳樓Ｘ彭園突破味蕾想像

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
貳樓Ｘ彭園聯名創意料理，限期登場。圖／貳樓提供
貳樓Ｘ彭園聯名創意料理，限期登場。圖／貳樓提供

當東方手工剁椒臭豆腐遇見西方的漢堡、古傳藤椒碰見芝心歐姆蕾，會擦撞出哪一種火花？這可不是想像，而是真實的味蕾體驗。台灣早午餐連鎖餐廳龍頭「貳樓」與台灣老字號湘菜名店「彭園」聯名，推出東西跨年期間限定新品，串聯西洋耶誕與東方新年的氛圍，以台灣人最熟悉的中式料理融入美式經典，打造全新中西合併新菜色「東方手工剁椒臭豆腐漢堡」及「古傳藤椒芝心歐姆蕾」，未上場先轟動，也是新年聚餐最有趣的話題年菜。

彭園有七十多年廚藝歷史，早已成為台灣本土化湘菜的代名詞，更是將國宴菜重新演繹、研發出道道鮮香味濃的經典美味，將湘菜融入生活。此次聯名特別選用彭園經典料理的剁椒臭豆腐及藤椒炸蛋，將兩道中式美味翻玩成為全新的西式料理。

其中，「臭豆腐」是最具代表性的國民美食，彭園主廚手工製作的剁椒臭豆腐，以特製剁椒醬汁蒸煮，醬汁滲入豆腐每個毛細孔中，以厚實又飽滿多汁的臭豆腐為主體，一口咬下貳樓招牌發光漢堡，麵包甜味搭配濃郁起司片將豆香及臭香帶出，鹹香辣酸，完美搭檔，夾層的新鮮的生菜及櫛瓜則綜合了剁椒帶來的辣感，軟嫩豆腐及鮮脆生菜口感更多元，顛覆既有的料理手法及味蕾體驗。

而藤椒，也不再只是搭配火鍋，這次翻玩經典料理藤椒炸蛋與西式歐姆蕾創意結合，藤椒麻而不辣帶出肉末與蛋香，鹹香醬汁跟歐姆蕾的滑嫩起司烘托下完美融合，鮮明清香、爽麻解膩，搭配貳樓招牌橙香法棍，以法式蛋煎吐司方式料理，宛如享受西式的藤椒肉末燉菜。

兩道新菜皆為360元，新品限定期間2022年12月17日至2023年1月29日，全台貳樓限量發售。

臭豆腐 漢堡 起司

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