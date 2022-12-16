台北晶華三燔本家「北海道毛蟹味噌鍋」溫暖開賣

時序入冬，北海道螃蟹也進入肥美的季節，三燔本家推出時令限定料理「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，主廚結合北海道鄉土料理「鏘鏘燒」與「石狩鍋」的做法與概念，創作出鮮甜的冬之味；此外，同時推出「獺祭毛蟹蒸籠蒸」、日本頂級名蟹入饌的「北海道鱈蟹四吃套餐」，以及「松葉蟹螯茶碗蒸」和「松葉蟹腳散壽司」，套餐兩人7,800元起，單品每款980元起，即日起至1月31日溫暖開賣。

北海道鮭魚鏘鏘燒、石狩鍋與成吉思汗羊肉並列為北國三大鄉土料理，三燔本家全新推出的「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，就結合了前兩者的作法。石狩鍋是將新鮮鮭魚放入洋蔥與蔬菜熬製的味噌湯底中烹煮，鮭魚鏘鏘燒則是在鐵板上加上大量蔬菜、味噌與奶油一同香煎鮭魚，三燔主廚融合兩者的烹調手法，先將帶有濃郁豆香的信州味噌搭配奶香馥郁的北海道十勝奶油，與清甜的高麗菜、紅蘿蔔、小馬鈴薯等冬季根莖作物一同入鍋熬煮，端上醇濃的北海道風味湯底，再涮入產地直送的鮮活毛蟹。

建議吃法是先盛些湯底、加入蔥花及七味粉做成沾醬，可提昇食材的風味與層次。套餐另附美國頂級肋眼肉盤，更能展現牛肉溫潤的風味；接著可加入味噌和昆布調和成的高湯以及半份毛蟹蟹膏，與北海道招牌的札幌拉麵，起鍋盛碗後，再於麵上加上少許十勝奶油，讓拉麵充滿鮮甜海味與濃郁奶香。

另一道「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，則是豪邁的將一整隻北海道活毛蟹放入方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮蟹身，保留細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，五感具足，單點每份5,980元。

搭配日本蟹季，三燔本家主廚團隊也將鱈場蟹、松葉蟹等頂級名蟹同步入饌，打造出一蟹四吃的「北海道鱈場蟹套餐」，以及「松葉蟹腳散壽司」、「松葉蟹螯茶碗蒸」等豐美佳餚，單品每款980元起。