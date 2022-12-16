快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北晶華三燔本家「北海道毛蟹味噌鍋」溫暖開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
松葉蟹腳散壽司。圖／晶華酒店提供
松葉蟹腳散壽司。圖／晶華酒店提供

時序入冬，北海道螃蟹也進入肥美的季節，三燔本家推出時令限定料理「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，主廚結合北海道鄉土料理「鏘鏘燒」與「石狩鍋」的做法與概念，創作出鮮甜的冬之味；此外，同時推出「獺祭毛蟹蒸籠蒸」、日本頂級名蟹入饌的「北海道鱈蟹四吃套餐」，以及「松葉蟹螯茶碗蒸」和「松葉蟹腳散壽司」，套餐兩人7,800元起，單品每款980元起，即日起至1月31日溫暖開賣。

北海道鮭魚鏘鏘燒、石狩鍋與成吉思汗羊肉並列為北國三大鄉土料理，三燔本家全新推出的「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，就結合了前兩者的作法。石狩鍋是將新鮮鮭魚放入洋蔥與蔬菜熬製的味噌湯底中烹煮，鮭魚鏘鏘燒則是在鐵板上加上大量蔬菜、味噌與奶油一同香煎鮭魚，三燔主廚融合兩者的烹調手法，先將帶有濃郁豆香的信州味噌搭配奶香馥郁的北海道十勝奶油，與清甜的高麗菜、紅蘿蔔、小馬鈴薯等冬季根莖作物一同入鍋熬煮，端上醇濃的北海道風味湯底，再涮入產地直送的鮮活毛蟹。

建議吃法是先盛些湯底、加入蔥花及七味粉做成沾醬，可提昇食材的風味與層次。套餐另附美國頂級肋眼肉盤，更能展現牛肉溫潤的風味；接著可加入味噌和昆布調和成的高湯以及半份毛蟹蟹膏，與北海道招牌的札幌拉麵，起鍋盛碗後，再於麵上加上少許十勝奶油，讓拉麵充滿鮮甜海味與濃郁奶香。

另一道「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，則是豪邁的將一整隻北海道活毛蟹放入方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮蟹身，保留細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，五感具足，單點每份5,980元。

搭配日本蟹季，三燔本家主廚團隊也將鱈場蟹、松葉蟹等頂級名蟹同步入饌，打造出一蟹四吃的「北海道鱈場蟹套餐」，以及「松葉蟹腳散壽司」、「松葉蟹螯茶碗蒸」等豐美佳餚，單品每款980元起。

相關資訊可洽三燔本家：02-2523-5000轉3750。

松葉蟹螯茶碗蒸。圖／晶華酒店提供
松葉蟹螯茶碗蒸。圖／晶華酒店提供
三燔本家推出時令限定料理「北海道毛蟹奶油味噌鍋」。圖／晶華酒店提供
三燔本家推出時令限定料理「北海道毛蟹奶油味噌鍋」。圖／晶華酒店提供
獺祭毛蟹蒸籠蒸，開蓋後香氣四溢，是一套五感具足的饗宴。圖／晶華酒店提供
獺祭毛蟹蒸籠蒸，開蓋後香氣四溢，是一套五感具足的饗宴。圖／晶華酒店提供

北海道 套餐 鮭魚

延伸閱讀

陳敬樺／《準點發車》的日本鐵路：從人配合技術走向技術配合人的時代

期間限定！一秒飛北海道牧場～嘉義新港稻草捲收穫季 巨大「咖啡捲心酥」散落田間等你咬一口

晶華11月住房率回升至八成 營收表現已回到疫情前水準

「初戀」掀日劇懷舊回憶殺 觀眾喊好想去北海道

相關新聞

佐藤健裸曬二頭肌？藝術寫真書日官網火速釋出

日劇《初戀》（First Love）正在Netflix熱映中，由於匯集男女主角：滿島光、佐藤健兩大名演員，加上宇多田光的...

疫情不存在，倫敦頂級餐廳最大威脅是缺工

英國人生活中已不存在疫情這件事，即便確診也可照樣生活上班。對英國餐飲界而言，高級餐廳也不怕物價高漲，更擔心的是缺工，有些...

小小兵爆米花桶必入手！家樂福推多款獨家零食禮盒 交換禮物、伴手禮一次買齊

耶誕佳節前夕，大家熟悉的零食也要來點不一樣的驚喜，從口味競爭到外盒包裝，甚至已捨棄原盒裝外型，聯名卡通/動漫人物直接3D...

台北晶華三燔本家「北海道毛蟹味噌鍋」溫暖開賣

時序入冬，北海道螃蟹也進入肥美的季節，三燔本家推出時令限定料理「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，主廚結合北海道鄉土料理「鏘鏘燒」...

限時2天！「歡樂燦坤3C耶誕市集」第二屆強勢回歸

今年入冬最強寒流即將來襲，有望下探10度以下的周末更需要被溫暖一波！燦坤繼去年第一次開辦台灣唯一3C耶誕市集深受大眾好評...

世足冠軍你選誰？預測成功「foodpanda美食金」直接送

4年一度的世界盃足球賽冠軍戰即將於12月18日晚上11點點燃戰火，由「高盧雄雞」法國對陣「潘帕斯雄鷹」阿根廷，德商foo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。